 Amichevoli, i risultati di oggi: Marcus Thuram torna al gol con la Francia | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Amichevoli, i risultati di oggi: Marcus Thuram torna al gol con la Francia

amichevoli fotogallery
6 foto

Altri sei giocatori di Serie A (tre della Juventus) in campo nelle amichevoli di questa domenica di calcio internazionale. Marcus Thuram protagonista contro la Colombia: l’attaccante dell’Inter prima prende parte all’azione che porta al vantaggio di Doué, poi di testa ritrova un gol che in Nazionale gli mancava da novembre 2023, infine serve ancora Doué per il 3-0. Panchina per Maignan e Rabiot. Finisce senza gol tra il Messico di Vasquez e il Portogallo di Conceiçao

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Calcio: altre fotogallery

Thuram, gol e assist con la Francia: Colombia ko

amichevoli

Altri sei giocatori di Serie A (tre della Juventus) in campo nelle amichevoli di questa domenica...

6 foto

Italia, ultime news di formazione verso la Bosnia

playoff mondiali

Il meteo ha cambiato i programmi dell'Italia verso la Bosnia: a causa del maltempo a Zenica, la...

15 foto

Tudor-Tottenham, è finita: risoluzione ufficiale

Calciomercato

È già finita tra Tudor e il Tottenham: ufficiale la risoluzione di comune accordo tra...

40 foto

Amichevoli: doppio David, in gol CDK e McKennie

Calcio

Tante amichevoli anche in questo sabato di calcio internazionale e non sono mancati tra i...

6 foto

La protesta del Senegal: giro d'onore col trofeo

COSA È SUCCESSO

Non si placano le polemiche del Senegal dopo l'assegnazione a tavolino della Coppa d'Africa al...

10 foto
Vai alla Sezione

Video in evidenza