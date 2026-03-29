Altri sei giocatori di Serie A (tre della Juventus) in campo nelle amichevoli di questa domenica di calcio internazionale. Marcus Thuram protagonista contro la Colombia: l’attaccante dell’Inter prima prende parte all’azione che porta al vantaggio di Doué, poi di testa ritrova un gol che in Nazionale gli mancava da novembre 2023, infine serve ancora Doué per il 3-0. Panchina per Maignan e Rabiot. Finisce senza gol tra il Messico di Vasquez e il Portogallo di Conceiçao

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