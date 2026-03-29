Amichevoli, i risultati di oggi: Marcus Thuram torna al gol con la Francia
Altri sei giocatori di Serie A (tre della Juventus) in campo nelle amichevoli di questa domenica di calcio internazionale. Marcus Thuram protagonista contro la Colombia: l’attaccante dell’Inter prima prende parte all’azione che porta al vantaggio di Doué, poi di testa ritrova un gol che in Nazionale gli mancava da novembre 2023, infine serve ancora Doué per il 3-0. Panchina per Maignan e Rabiot. Finisce senza gol tra il Messico di Vasquez e il Portogallo di Conceiçao
- Johan Vasquez (Genoa), titolare, in campo per 90’
- Francisco Conceiçao (Juventus), titolare, sostituito al 46’
- 30' e 56' Doué (F), 41' Thuram (F), 77' Campaz (C)
- Juan Cabal (Juventus), titolare, in campo per 90'
- Pierre Kalulu (Juventus), titolare, in campo per 90'
- Marcus Thuram (Inter), titolare, 1 GOL, 1 assist, ammonito, sostituito al 78'
- in panchina e non subentrati: Lucumì (Colombia/Bologna), Maignan (Francia/Milan), Rabiot (Francia/Milan)
- 70’ rig. e 84’ Mikautadze
- Gvidas Gineitis (Torino), titolare, espulso al 93’ per doppia ammonizione
- 7’ Tounekti
- nessun giocatore di Serie A in campo
- 8’ Yablonski (B), 72’ aut. Tknizyan (A), 88’ rig. Bichakhchyan (A)
- nessun giocatore di Serie A in campo
- 18’ Romano (A), 25’ Gello Robertha (A), 69’ Rainey Breinburg (A), 53’ Zund (L), 94’ aut. Hofer (L)
- nessun giocatore di Serie A in campo