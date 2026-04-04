Porto e Benfica accusano lo Sporting CP, rivale per il titolo, di aver ricevuto presunti favori arbitrali nel corso della partita contro il Santa Clara. "Non c'è proprio vergogna" scrive il Benfica su X. "Qual è il criterio di questa giornata?" aggiunge il Porto

"Non c'è proprio vergogna". "Qual è il criterio di questa giornata?". Sono le accuse mosse da Porto e Benfica nei confronti dello Sporting CP dopo la vittoria per 4-2 dei Leões contro il Santa Clara, nell'anticipo della venerdì del campionato portoghese. Un risultato entrato nel mirino delle contendenti per il titolo, che accusano lo Sporting CP di presunti favori arbitrali ricevuti proprio nella partita. "Non c'è proprio vergogna" ha scritto il Benfica su X, pubblicando un video di 20 secondi con degli episodi - a detta del club - controversi. Qualche minuto dopo è arrivato il tweet del Porto con lo screen di una possibile trattenuta ricevuta da un giocatore del Santa Clara nell'area dello Sporting. "Qual è il criterio di questa giornata?" scrive il club allenato dall'italiano Francesco Farioli.