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Porto e Benfica accusano lo Sporting CP di essere stato favorito dall'arbitraggio

portogallo

Porto e Benfica accusano lo Sporting CP, rivale per il titolo, di aver ricevuto presunti favori arbitrali nel corso della partita contro il Santa Clara. "Non c'è proprio vergogna" scrive il Benfica su X. "Qual è il criterio di questa giornata?" aggiunge il Porto

"Non c'è proprio vergogna". "Qual è il criterio di questa giornata?". Sono le accuse mosse da Porto e Benfica nei confronti dello Sporting CP dopo la vittoria per 4-2 dei Leões contro il Santa Clara, nell'anticipo della venerdì del campionato portoghese. Un risultato entrato nel mirino delle contendenti per il titolo, che accusano lo Sporting CP di presunti favori arbitrali ricevuti proprio nella partita. "Non c'è proprio vergogna" ha scritto il Benfica su X, pubblicando un video di 20 secondi con degli episodi - a detta del club - controversi. Qualche minuto dopo è arrivato il tweet del Porto con lo screen di una possibile trattenuta ricevuta da un giocatore del Santa Clara nell'area dello Sporting. "Qual è il criterio di questa giornata?" scrive il club allenato dall'italiano Francesco Farioli.

La situazione nel campionato portoghese

Porto, Sporting CP e Benfica sono anche le tre squadre che stanno lottando per il titolo nella Primeira Liga. Attualmente in testa c'è il Porto di Farioli con 72 punti, a +4 sullo Sporting. Terza forza del campionato, attualmente, è il Benfica di Jose Mourinho con 65 punti. Al termine del campionato mancano ancora sei giornate, con la conclusione prevista il 17 maggio.

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