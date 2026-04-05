L'ex calciatore risiede ufficialmente a Dubai e gode dello status di espatriato fiscale, ma è finito nel mirino del fisco: le troppe ordinazioni a domicilio a Parigi (e non solo) hanno insospettito le autorità francesi. Rischia una maxi multa

Galeotta fu... la fame. Ricordate Samir Nasri , ex tra le altre di Arsenal e City? Ritiratosi nel 2021, l'ex trequartista è finito nel mirino del fisco francese. 'Colpa' delle tante ordinazioni a domicilio (ben 212 nell'ultimo anno) effettuate a Parigi con il servizio Deliveroo. Evidentemente troppe per chi si dichiara residente a Dubai , negli Emirati Arabi Uniti, e gode dello status di espatriato fiscale secondo il dipartimento del Tesoro francese.

Cosa rischia Nasri

Secondo quanto riportato da Les Échos, a testimoniare il fatto che le principali attività di Nasri si svolgano in Francia e non a Dubai ci sarebbero, inoltre, tre proprietà possedute dall'ex calciatore in terra transalpina oltre ai dati forniti dalle compagnie aeree che mostrerebbero come abbia trascorso tra i 126 e i 208 giorni all'anno in Francia tra il 2021 e il 2023 e tra i 42 e i 124 giorni negli Emirati Arabi Uniti. Per questo motivo il classe 1987 rischia una multa superiore ai 5 milioni di euro che hanno portato, ad oggi, le autorità fiscali ad adottare misure precauzionali, verso cui gli avvocati dell'ex giocatore hanno già presentato ricorso.