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Benfica, Mourinho furioso: "Non vorrei più far giocare alcuni calciatori, ma..."

portogallo
©IPA/Fotogramma

Dopo il pareggio del Benfica contro il Casa Pia, nell'ultimo turno del campionato portoghese, José Mourinho ha attaccato i suoi giocatori in conferenza stampa, sostenendo di non voler più dare spazio ad alcuni di loro

MOU IMBATTUTO MA È 3°: LE ALTRE SQUADRE SENZA SCONFITTA IN EUROPA

José Mourinho si è scatenato dopo che il Benfica ha pareggiato 1-1 con il Casa Pia terzultimo in Primeira Liga. Ora, la squadra dello Special One è terza in classifica, superata anche dallo Sporting Lisbona, il che mette a rischio anche la qualificazione alla prossima Champions League. In conferenza stampa, Mourinho ha commentato amaramente la prestazione del Benfica: "Abbiamo perso le possibilità che avevamo di essere ancora campioni e di lottare per il titolo fino alla fine, così come il controllo sulla lotta per il secondo posto, che ora non dipende solo da noi. Abbiamo perso molto con questo risultato, non abbiamo fatto tutto per vincereAbbiamo finito per perdere il campionato e trovarci in difficoltà per il secondo posto perché abbiamo smesso di dipendere da noi stessi. Ormai il primo posto è impossibile. L'obiettivo principale è lottare per il secondo, che ormai non dipende più solo da noi. Anche vincendo tutte le partite fino alla fine del campionato, cosa estremamente difficile ma possibile, lo Sporting dovrebbe comunque perdere due punti". Mou ha attaccato a viso aperto anche i suoi giocatori, dichiarando: "Devo riflettere bene sui nostri. Devo riflettere insieme alla società perché in questo momento avrei voglia di non far giocare più alcuni giocatori. Ma ci sono valori superiori in gioco. Sono asset del club, e anche se non volessi continuare con alcuni di loro, forse è più facile proseguire cercando di valorizzarli piuttosto che osteggiarli, ma fondamentalmente è così".

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