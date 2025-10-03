Delle 96 squadre che compongono le top cinque nazioni d'Europa sono solo 8 a essere ancora imbattute in campionato. Tra di loro la Juve e altre due italiane: in generale, è la Serie A a vantare più squadre senza sconfitte. Una sola dalla Premier (a sorpresa) e nessuna in Ligue 1. E allargando lo sguardo alla stagione completa, coppe varie comprese, restano solo in cinque…

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT