Le 8 squadre ancora imbattute nei campionati top (e le 5 che lo sono in assoluto)

Calcio fotogallery
9 foto

Delle 96 squadre che compongono le top cinque nazioni d'Europa sono solo 8 a essere ancora imbattute in campionato. Tra di loro la Juve e altre due italiane: in generale, è la Serie A a vantare più squadre senza sconfitte. Una sola dalla Premier (a sorpresa) e nessuna in Ligue 1. E allargando lo sguardo alla stagione completa, coppe varie comprese, restano solo in cinque…

