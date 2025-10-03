Le 8 squadre ancora imbattute nei campionati top (e le 5 che lo sono in assoluto)
Delle 96 squadre che compongono le top cinque nazioni d'Europa sono solo 8 a essere ancora imbattute in campionato. Tra di loro la Juve e altre due italiane: in generale, è la Serie A a vantare più squadre senza sconfitte. Una sola dalla Premier (a sorpresa) e nessuna in Ligue 1. E allargando lo sguardo alla stagione completa, coppe varie comprese, restano solo in cinque…
- 5 partite
- 3 vittorie, 2 pari e zero sconfitte
- 5 partite
- 2 vittorie, 3 pari e zero sconfitte
- 5 partite
- 2 vittorie, 3 pari e zero sconfitte
- 6 partite
- 3 vittorie, 3 pari e zero sconfitte
- 5 partite
- 5 vittorie, zero pari e zero sconfitte
- 5 partite
- 4 vittorie, 1 pari e zero sconfitte
- 7 partite
- 6 vittorie, 1 pari e zero sconfitte
- 7 partite
- 3 vittorie, 4 pari e zero sconfitte
- BAYERN MONACO (9 partite: 9 vittorie)
- CRTSYAL PALACE (11 partite: 7 vittorie e 4 pari)
- BORUSSIA DORTMUND (8 partite: 6 vittorie e 2 pari)
- ELCHE (7 partite: 3 vittorie e 4 pari)
- JUVENTUS (7 partite: 3 vittorie e 4 pari)