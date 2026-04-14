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Benzema, che errore: rigore sbagliato e l'Al-Hilal di Inzaghi fuori dalla Champions. VIDEO

champions asia
©Getty

Il 'derby' italiano negli ottavi di Champions League asiatica tra l'Al-Hilal di Simone Inzaghi e l'Al-Sadd di Roberto Mancini si decide ai rigori dopo un 'folle' 3-3 ai tempi supplementari. A tradire i sauditi nel momento decisivo è la loro stella più luminosa: Karim Benzema. Il Pallone d'Oro 2022 fallisce il proprio tiro dal dischetto calciando altissimo: un errore decisivo, che spiana la strada al passaggio del turno dei qatarioti. Guarda il VIDEO sotto

MANCINI, TITOLO IN QATAR E VITTORIA SU INZAGHI IN UNA NOTTE

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