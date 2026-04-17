'Benedetti' rigori, 'maledetti' rigori. Roberto Mancini ha vinto dagli 11 metri un Europeo con l'Italia nella finalissima con l'Inghilterra e non più tardi del 13 aprile (4 giorni fa) eliminava, sempre nella lotteria dal dischetto, l'Al Hilal di Simone Inzaghi negli ottavi di finale della Champions League asiatica. Questa volta invece i rigori gli hanno detto male contro i giapponesi del Vissel Kobe, dopo il 3-3 dei tempi regolamentari e poi dei supplementari. Un'uscita ai quarti non senza rimpianti per l'ex ct azzurro, che al 74' era avanti 3-1 (doppietta di Mujica e gran gol al volo di Firmino). Poi il black-out, materializzatosi in incubo al 93' (praticamente allo scacere) con la rete del 3-3 di Muto e poi col ko ai rigori. Questa volta sì, 'maledetti' per il Mancio.