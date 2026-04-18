Melbourne Victory e Newcastle Jets hanno vissuto un finale di partita inatteso nella sfida di A-League che ha visto le due squadre una contro l'altra. Al minuto 91, sul punteggio di 2-2 (risultato poi definitivo), uno stormo di gabbiani si è ritrovato ad assistere al match da una posizione più che priviliegiata, dentro il campo, a strettissimo contatto con i giocatori. I Jets, che stavano per battere un calcio di punizione che poteva portare al 3-2, si sono ritrovati circondati da decine e decine di uccelli, in una scena suggestiva che non è nuova in Australia. Nel mondo dei motori, infatti, i gabbiani aiutano a rendere ancora più affascinante la cornice del circuito di Phillip Island, a volte scontrandosi anche con i piloti, come capitò nel 2015 ad Andrea Iannone. Fortunatamente, nessun volatile è stato colpito durante Melbourne Victory-Newcastle Jets, infatti i gabbiani si sono allontanati in volo non appena il pallone o uno dei giocatori si avvicinava allo stormo.