Dalla festa al campo: perché l'Al Sadd non è ancora campione

Il ricorso presentato e vinto dall'Al Shamal ruota attorno all'ultima partita di campionato, persa dai rivali di Mancini contro il Qatar Sc per 2-0. Durante la sfida, è stato espulso Ali Saudi, giocatore tunisino del Qatar Sc: di conseguenza, l'allenatore, Youssef Safri, ha effettuato una sostituzione per riequilibrare la squadra, inserendo l'argentino Russo al posto del qatariota Ahmed Al-Rawi. Facendo così, il Qatar Sc ha involontariamente violato il regolamento del campionato qatariota: l'articolo 15, infatti, impone che "Se uno dei sei giocatori professionisti stranieri in campo riceve un cartellino rosso, nessuno dei cinque giocatori qatarioti/residenti in campo può sostituirlo e la squadra deve continuare la partita con i suoi cinque giocatori professionisti stranieri". Questo vuol dire che Russo non poteva subentrare al posto di un giocatore nato o residente in Qatar, come invece è avvenuto. L'Al Shamal, resosi conto di questo cortocircuito, ha presentato ricorso, che il 21 aprile è stato accolto dal Comitato Disciplinare della Federcalcio qatariota. Secondo quanto previsto dal regolamento, l'Al Shamal ha ottenuto la vittoria a tavolino per 3-0, mentre il Qatar Sc ha ricevuto una multa di 10.000 riyal, che equivalgono a circa 2300 euro. Con questi tre punti, l'Al Shamal si è portato a -2 dall'Al Sadd, togliendo a Mancini e ai suoi giocatori la certezza aritmetica di aver vinto il campionato. Il 27 aprile si giocherà lo scontro diretto tra le due squadre, che decreterà ufficialmente il vincitore del campionato qatariota. Mancini ha a disposizione due risultati su tre per conquistare nuovamente il titolo: se l'Al Shamal dovesse vincere, invece, ci sarebbe il sorpasso.