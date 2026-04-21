Mancini campione in Qatar, anzi no: aveva festeggiato, ora deciderà lo scontro direttoClamoroso
Colpo di scena clamoroso nel campionato qatariota: l'Al Sadd di Roberto Mancini, che aveva festeggiato la vittoria del campionato la scorsa settimana, ora dovrà giocarsi il titolo all'ultima giornata, dopo che l'Al Shamal, secondo in classifica, ha vinto un ricorso presentato per una sostituzione irregolare commessa dal Qatar Sc nell'ultimo turno proprio contro i rivali di Mancini. Ecco cos'è successo nel campionato qatariota, che sta per vivere un finale da brividi
Lunedì 13 aprile, Roberto Mancini esultava per la vittoria del trofeo numero 15 della sua carriera da allenatore, la Qatar Stars League con l'Al Sadd. Una settimana dopo, il 21 aprile, l'ex Ct di Italia e Arabia Saudita si è visto strappare, almeno per il momento, il campionato dalle mani, a causa di un ricorso vinto dall'Al Shamal, il principale rivale dell'Al Sadd per la corsa al titolo. Come ulteriore beffa, Mancini dovrà giocarsi il campionato all'ultima giornata, affrontando proprio l'Al Shamal, che occupa il secondo posto in classifica e, trovandosi a due punti di distanza, diventerebbe campione nel caso in cui vincesse lo scontro diretto con l'Al Sadd.
Dalla festa al campo: perché l'Al Sadd non è ancora campione
Il ricorso presentato e vinto dall'Al Shamal ruota attorno all'ultima partita di campionato, persa dai rivali di Mancini contro il Qatar Sc per 2-0. Durante la sfida, è stato espulso Ali Saudi, giocatore tunisino del Qatar Sc: di conseguenza, l'allenatore, Youssef Safri, ha effettuato una sostituzione per riequilibrare la squadra, inserendo l'argentino Russo al posto del qatariota Ahmed Al-Rawi. Facendo così, il Qatar Sc ha involontariamente violato il regolamento del campionato qatariota: l'articolo 15, infatti, impone che "Se uno dei sei giocatori professionisti stranieri in campo riceve un cartellino rosso, nessuno dei cinque giocatori qatarioti/residenti in campo può sostituirlo e la squadra deve continuare la partita con i suoi cinque giocatori professionisti stranieri". Questo vuol dire che Russo non poteva subentrare al posto di un giocatore nato o residente in Qatar, come invece è avvenuto. L'Al Shamal, resosi conto di questo cortocircuito, ha presentato ricorso, che il 21 aprile è stato accolto dal Comitato Disciplinare della Federcalcio qatariota. Secondo quanto previsto dal regolamento, l'Al Shamal ha ottenuto la vittoria a tavolino per 3-0, mentre il Qatar Sc ha ricevuto una multa di 10.000 riyal, che equivalgono a circa 2300 euro. Con questi tre punti, l'Al Shamal si è portato a -2 dall'Al Sadd, togliendo a Mancini e ai suoi giocatori la certezza aritmetica di aver vinto il campionato. Il 27 aprile si giocherà lo scontro diretto tra le due squadre, che decreterà ufficialmente il vincitore del campionato qatariota. Mancini ha a disposizione due risultati su tre per conquistare nuovamente il titolo: se l'Al Shamal dovesse vincere, invece, ci sarebbe il sorpasso.