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Midtjylland, Alamara Djabi: le condizioni dopo l'accoltellamento. Le news

danimarca

Sta meglio il giovane centrocampista del Midtjylland, accoltellato lo scorso fine settimana in circostanze da chiarire. Alamara Djabi è stato sottoposto a intervento chirurgico e il club danese ha pubblicato un comunicato in cui fa il punto delle sue condizioni: "Sta bene, si è svegliato dal coma"

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Alamara Djabi sta bene. Il giovane centrocampista classe 2006 del Midtjylland è stato aggredito con un’arma da taglio lo scorso fine settimana. Subito sottoposto a un primo intervento chirurgico, e poi a un secondo, adesso sta meglio e si è risvegliato dal coma farmacologico. Le sue condizioni sono ora stabili. Lo ha comunicato lo stesso club danese,  facendo il punto sulle condizioni del calciatore e chiedendo rispetto della privacy. 19 anni e originario della Guinea-Bissau, Djabi ha già esordito in Prima Squadra, giocando nei preliminari di Europa League e nella coppa nazionale danese.

Midtjylland, il comunicato sulle condizioni di Djabi

“Nel fine settimana -si legge sul sito del club danese- si è verificato un grave accoltellamento a Herning, in cui il 19enne Alamara Djabi dell'FC Midtjylland è rimasto gravemente ferito. Alamara Djabi era in pericolo di vita ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza. In seguito ha subito un altro intervento e, grazie all'impegno professionale del personale di soccorso intervenuto e successivamente dei medici dell'ospedale, le sue condizioni sono ora stabili. Si è risvegliato dal coma farmacologico e, considerate le circostanze, sta bene. L'FC Midtjylland è in stretto dialogo e in piena collaborazione con le autorità e sta fornendo supporto ad Alamara Djabi e alla sua famiglia. Nel rispetto delle indagini in corso da parte della polizia, comprese le interviste ai testimoni e le indagini stesse, non rilasciamo ulteriori commenti. Chiediamo la comprensione del pubblico e il rispetto della privacy di Alamara Djabi e dei suoi cari in questa difficile situazione”.

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