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Lucarelli jr e Apolloni assolti a Milano dall’accusa di violenza sessuale di gruppo

GIUDIZIARIA

La Corte d’Appello di Milano ha assolto "perché il fatto non sussiste", i due giovani calciatori Mattia Lucarelli (figlio dell’ex attaccante Cristiano) e Federico Apolloni, accusati insieme ad altri tre loro amici, anche loro assolti, di violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa statunitense. Le accuse risalivano alla notte tra il 26 e 27 marzo 2022. Il legale di Mattia Lucarelli, Leonardo Cammarata: "Siamo molto contenti, eravamo convinti della loro innocenza e oggi è andata secondo giustizia"

Sentenza di primo grado ribaltata. Nella giornata di giovedì 23 aprile, la Corte d’Appello di Milano ha ribaltato le condanne di primo grado, assolvendo con formula piena i due giovani calciatori Mattia Lucarelli (figlio dell’ex attaccante Cristiano) e Federico Apolloni, accusati insieme ad altri tre amici, anche loro assolti, di violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa statunitense. Le accuse risalivano alla notte tra il 26 e il 27 marzo 2022. In primo grado, al termine del processo con rito abbreviato, erano state inflitte pene dai 3 anni e 7 mesi ai 2 anni e 5 mesi. Le motivazioni saranno rese note tra 90 giorni.

"Eravamo convinti della loro innocenza"

L'avvocato Leonardo Cammarata ha spiegato: "Siamo molto contenti, eravamo convinti della loro innocenza e oggi è andata secondo giustizia". 

Il post di papà Cristiano su Instagram

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