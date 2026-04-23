La Corte d’Appello di Milano ha assolto "perché il fatto non sussiste", i due giovani calciatori Mattia Lucarelli (figlio dell’ex attaccante Cristiano) e Federico Apolloni, accusati insieme ad altri tre loro amici, anche loro assolti, di violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa statunitense. Le accuse risalivano alla notte tra il 26 e 27 marzo 2022. Il legale di Mattia Lucarelli, Leonardo Cammarata: "Siamo molto contenti, eravamo convinti della loro innocenza e oggi è andata secondo giustizia"