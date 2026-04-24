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Un nuovo fondo riunisce Andrea Agnelli e Chiellini: la piattaforma sullo sport Gamma Waves

L'INIZIATIVA
FOTO da businesswire.com

Una neonata iniziativa porta nuovamente Andrea Agnelli e Giorgio Chiellini a lavorare assieme: l'ex presidente e l'ex giocatore della Juventus sono infatti i fondatori - assieme a Rocco Benetton - di una nuova piattaforma dedicata allo sport. Ecco di cosa si tratta

Andrea Agnelli e Giorgio Chiellini di nuovo insieme: l'ex giocatore e l'ex presidente della Juventus si ritrovano in una nuova avventura come fondatori di 'Gamma Waves', neonata piattaforma dedicata allo sport. Assieme a loro, tra i fondatori, anche Rocco Benetton. "Gamma Waves - si legge nel comunicato ufficiale - è una società di investimento in capitale permanente, con l'ambizione di creare una piattaforma innovativa dedicata allo sport. Con base ad Amsterdam, l'azienda è stata fondata da Andrea Agnelli, Rocco Benetton e Giorgio Chiellini, allo scopo di creare nuovo valore in:

  • Sport IPs (proprietà intellettuali): risorse in settori di grande interesse a livello globale, come pallacanestro, hockey, cricket, tennis, baseball, rugby, ecc., con portata e credibilità uniche;
  • Sports Tech: prodotti tecnologici sportivi di alta qualità che spesso faticano ad ampliarsi perché, da soli, non hanno gli incentivi e la distribuzione sufficienti per affermarsi assieme alle IP.

"Gamma Waves - si legge ancora nella nota - mira a colmare questo divario creando una piattaforma multi-franchise e utilizzandola, in modo selettivo e responsabile, come acceleratore per la crescita del portafoglio Sports Tech".

Foto da businesswire.com

Andrea Agnelli: "Promuovere l'innovazione onorando al contempo eredità e significato culturale dello sport"

Lo sport è una delle poche cose che le persone sentono davvero”, ha affermato Andrea Agnelli, fondatore di Gamma Waves, "ma il modo in cui le persone lo vivono sta cambiando radicalmente. Il gioco di domani è non convenzionale e richiede un approccio non convenzionale. La nostra ambizione è quella di promuovere l'innovazione onorando al contempo l'eredità e il significato culturale dello sport. In questo modo, miriamo a creare un circolo virtuoso di valore per entrambi".

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