Una neonata iniziativa porta nuovamente Andrea Agnelli e Giorgio Chiellini a lavorare assieme: l'ex presidente e l'ex giocatore della Juventus sono infatti i fondatori - assieme a Rocco Benetton - di una nuova piattaforma dedicata allo sport. Ecco di cosa si tratta

Andrea Agnelli e Giorgio Chiellini di nuovo insieme: l'ex giocatore e l'ex presidente della Juventus si ritrovano in una nuova avventura come fondatori di 'Gamma Waves', neonata piattaforma dedicata allo sport. Assieme a loro, tra i fondatori, anche Rocco Benetton. "Gamma Waves - si legge nel comunicato ufficiale - è una società di investimento in capitale permanente, con l'ambizione di creare una piattaforma innovativa dedicata allo sport . Con base ad Amsterdam, l'azienda è stata fondata da Andrea Agnelli, Rocco Benetton e Giorgio Chiellini, allo scopo di creare nuovo valore in:

Andrea Agnelli: "Promuovere l'innovazione onorando al contempo eredità e significato culturale dello sport"

Lo sport è una delle poche cose che le persone sentono davvero”, ha affermato Andrea Agnelli, fondatore di Gamma Waves, "ma il modo in cui le persone lo vivono sta cambiando radicalmente. Il gioco di domani è non convenzionale e richiede un approccio non convenzionale. La nostra ambizione è quella di promuovere l'innovazione onorando al contempo l'eredità e il significato culturale dello sport. In questo modo, miriamo a creare un circolo virtuoso di valore per entrambi".