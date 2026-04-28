Chi fa più dribbling in Europa e chi è il più bravo a farli: la CLASSIFICA
Nel calcio moderno il dribbling e i giocatori capaci di saltare l'uomo sono sempre più determinanti, ma chi sono i migliori d'Europa in assoluto secondo i dati Opta riferiti ai campionati 'top 5'? Yamal guida la classifica per dribbling completati, dove troviamo in top 20 Yildiz e altri tre giocatori di A (compreso un italiano). E i rappresentanti del nostro campionato sono tra i migliori per percentuale di successo
- 53 dribbling riusciti
- 54 dribbling riusciti
- 55 dribbling riusciti
- 55 dribbling riusciti
- 55 dribbling riusciti
- 58 dribbling riusciti
- 60 dribbling riusciti
- 62 dribbling riusciti
- 64 dribbling riusciti
- 64 dribbling riusciti
- 64 dribbling riusciti
- 66 dribbling riusciti
- 69 dribbling riusciti
- 70 dribbling riusciti
- 73 dribbling riusciti
- 74 dribbling riusciti
- 76 dribbling riusciti
- 83 dribbling riusciti
- 108 dribbling riusciti
- 133 dribbling riusciti
- Diomande 55%
- Ndiaye 53%
- Yildiz 52%
- Palestra 52%
- Ratiu 52%
- Nico Paz 51%
- Atta 51%
- Nusa 51%
- Doku 51%
- Yamal 50%
- Mbappé 50%
- Minteh 49%
- Pépé 48%
- Gboho 46%
- Hassan 46%
- Luis Diaz 45%
- Williams 43%
- Vinicius 40%
- Muñoz 40%
- Olise 40%
- Yamal 265
- Vinicius 205
- Diomande 196
- Muñoz 185
- Gboho 152
- Mbappé 151
- Nico Williams 148
- Yildiz 141
- Olise 136
- Doku 135
- Nusa 130
- Luis Diaz 128
- Nico Paz 126
- Palestra 123
- Minteh 122
- Semenyo 119
- Ndiaye 118
- El Mala 118
- Hasssan 117
- Atta 107