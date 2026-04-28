Nel calcio moderno il dribbling e i giocatori capaci di saltare l'uomo sono sempre più determinanti, ma chi sono i migliori d'Europa in assoluto secondo i dati Opta riferiti ai campionati 'top 5'? Yamal guida la classifica per dribbling completati, dove troviamo in top 20 Yildiz e altri tre giocatori di A (compreso un italiano). E i rappresentanti del nostro campionato sono tra i migliori per percentuale di successo

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