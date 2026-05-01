L'attaccante del Gremio, con un passato anche nel Napoli, ha sbagliato tre rigori consecutivi nell'arco di sei minuti. A negargli la gioia del gol è stato Sebastian Perez, portiere del Palestino, che ha sempre intuito le sue conclusioni riuscendo a neutralizzarle

Quella tra Palestino e Gremio è una partita che Carlos Vinicius difficilmente dimenticherà. Durante la terza giornata della Copa Sudamericana, l'attaccante della squadra brasiliana ha sbagliato un calcio di rigore… per ben tre volte consecutive. All'11' il primo tentativo: il classe '95 si presenta dal dischetto e calcia a incrociare, ma Sebastian Perez riesce a deviare il pallone sul palo. Il rigore, però, viene fatto ripetere perché il portiere non aveva almeno un piede sulla linea di porta. Al 13' si ripete la stessa scena: Vinicius cambia angolo, ma il risultato è identico con il tiro respinto sul palo. Anche in questo caso, però, Perez si muove in anticipo, costringendo l'arbitro far ripetere il penalty di nuovo. Al 17', l'attaccante brasiliano si presenta nuovamente dal dischetto e calcia di potenza, ma per la terza volta in appena sei minuti Sebastian Perez gli nega la gioia del gol. Stavolta è tutto regolare, con la partita che è poi terminata sullo 0-0.