Carlos Vinicius da incubo: sbaglia 3 rigori in 6 minuti in Palestino-Gremio. VIDEOsudamericana
L'attaccante del Gremio, con un passato anche nel Napoli, ha sbagliato tre rigori consecutivi nell'arco di sei minuti. A negargli la gioia del gol è stato Sebastian Perez, portiere del Palestino, che ha sempre intuito le sue conclusioni riuscendo a neutralizzarle
Quella tra Palestino e Gremio è una partita che Carlos Vinicius difficilmente dimenticherà. Durante la terza giornata della Copa Sudamericana, l'attaccante della squadra brasiliana ha sbagliato un calcio di rigore… per ben tre volte consecutive. All'11' il primo tentativo: il classe '95 si presenta dal dischetto e calcia a incrociare, ma Sebastian Perez riesce a deviare il pallone sul palo. Il rigore, però, viene fatto ripetere perché il portiere non aveva almeno un piede sulla linea di porta. Al 13' si ripete la stessa scena: Vinicius cambia angolo, ma il risultato è identico con il tiro respinto sul palo. Anche in questo caso, però, Perez si muove in anticipo, costringendo l'arbitro far ripetere il penalty di nuovo. Al 17', l'attaccante brasiliano si presenta nuovamente dal dischetto e calcia di potenza, ma per la terza volta in appena sei minuti Sebastian Perez gli nega la gioia del gol. Stavolta è tutto regolare, con la partita che è poi terminata sullo 0-0.
Un breve passaggio a Napoli per Carlos Vinicius
Per i più attenti, il nome di Carlos Vinicius non è nuovo. L'attaccante brasiliano, infatti, ha avuto anche un breve passaggio in Serie A. Nell'inverno del 2018, allora 23enne, fu acquistato dal Napoli, che lo lasciò però in prestito al Real Sporting Clube, in Serie B portoghese, fino al termine della stagione. In azzurro, però, Vinicius non ha mai giocato: l'estate successiva, dopo aver svolto la preparazione agli ordini di Carlo Ancelotti, lasciò nuovamente l'Italia per trasferirsi in prestito al Rio Ave. In Portogallo mise a segno 14 gol in 20 partite e attirò l'attenzione del Monaco, che decise di portarlo in Francia già nel gennaio 2019. Al termine della stagione, dopo il ritorno a Napoli, Carlos Vinicius fu poi ceduto al Benfica per 17 milioni di euro.