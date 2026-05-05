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Neymar-Robinho jr, scontro in allenamento: Santos annuncia un'indagine interna

brasile

Secondo 'Globoesporte', l'ex giocatore di Barcellona e Psg avrebbe rifilato uno schiaffo al 17enne, figlio dell’ex milanista Robinho. Il motivo, un dribbling durante l’allenamento del Santos, ritenuto irrispettoso da Neymar. Robinho Jr starebbe valutando la rescissione del contratto. Il club brasiliano in un comunicato annuncia un'indagine interna

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Un dribbling ritenuto irrispettoso, durante un allenamento del Santos, sarebbe stato ‘punito’ con uno schiaffo che avrebbe dato poi il via a una lite con spintoni e insulti. Protagonisti della rissa, che sta facendo molto discutere in Brasile, Neymar e Robson de Souza Jr, cioè Robinho Jr, il figlio dell’ex attaccante di Real Madrid e Milan. La ricostruzione è di 'Globoesporte', che ha raccontato la lite tra l’ex stella di Barcellona e Psg e il 17enne figlio di Robinho, che di ‘O’Ney’ è stato pure lui compagno, in nazionale e anche al Santos. 

Santos, aperta indagine interna sulla lite

Il Santos in un comunicato ha annunciato l’apertura di un’indagine interna per chiarire l’accaduto: "È ' stata immediatamente avviata un'indagine interna a seguito dell'incidente che ha coinvolto i giocatori Neymar Jr. e Robson de Souza Jr. (Robinho) durante l'allenamento di domenica scorsa presso il Centro di allenamento Rei Pelè. L'indagine è affidata all'ufficio legale del club". Secondo la stampa brasiliana, tra i due ci sarebbe stato un chiarimento, con le scuse di Neymar, ma il team legale di Robinho Jr valuterebbe la rescissione del contratto e la possibile richiesta di risarcimento danni. 

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