Un dribbling ritenuto irrispettoso, durante un allenamento del Santos, sarebbe stato ‘punito’ con uno schiaffo che avrebbe dato poi il via a una lite con spintoni e insulti. Protagonisti della rissa, che sta facendo molto discutere in Brasile, Neymar e Robson de Souza Jr, cioè Robinho Jr, il figlio dell’ex attaccante di Real Madrid e Milan. La ricostruzione è di 'Globoesporte', che ha raccontato la lite tra l’ex stella di Barcellona e Psg e il 17enne figlio di Robinho, che di ‘O’Ney’ è stato pure lui compagno, in nazionale e anche al Santos.