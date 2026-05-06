Pace fatta tra Neymar e Robinho Jr al Santos. Martedì sera, dopo il pareggio per 1-1 contro il Deportivo Recoleta, la stella brasiliana si è scusata pubblicamente con il 18enne figlio dell'ex milanista Robinho per la rissa scoppiata domenica durante l'allenamento. Durante la partita i due si erano abbracciati dopo il gol e poi Robinho Jr ha confermato di essere stato schiaffeggiato ma ha accettato le scuse e ha promesso di ritirare la denuncia extragiudiziale presentata contro il club

Durante l'esultanza per il gol segnato contro il Deportivo Recoleta in Copa Sudamericana, Neymar ha abbracciato Robinho Jr: primo segnale di distensione dopo la rissa scoppiata domenica scorsa in allenamento. Il vero chiarimento è arrivato poco dopo, in zona mista, dove la stella del Santos si è fermata davanti alle telecamere per scusarsi pubblicamente. "Queste sono cose del calcio, doveva rimanere tra noi. C'è stato un malinteso in allenamento, una mia reazione in cui ho finito per esagerare un po' ma subito dopo ho chiesto scusa, abbiamo parlato negli spogliatoi e ci siamo capiti", ha dichiarato Neymar a ESPN. "È un ragazzo a cui voglio molto bene. Doveva essere risolta qui dentro, invece è finita nelle mani di persone che non vivono il quotidiano e la situazione è degenerata in modo molto negativo".

Pochi minuti dopo, anche Robinho Jr si è presentato nella zona mista. Il 18enne ha confermato lo schiaffo in faccia, ma ha chiuso la questione: "È stato un errore, lo ha ammesso. Sono stato abbastanza uomo da andare da lui e parlargli. Tutto è risolto". Il giovane ha spiegato il motivo per cui ha deciso di denunciare l'accaduto: "È stato un momento di rabbia con i miei agenti, più un sentimento che una decisione ponderata. Avrei dovuto pensarci due volte, non doveva uscire sui media né creare tutto questo caos. È stato brutto per entrambi. Accetto le scuse". Robinho Jr ha quindi promesso di ritirare la denuncia extragiudiziale contro il club che aveva, come già comunicato, aperto un'indagine interna.