Rivera e Tardelli al "Premio Cesarini" 2026

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Premio Cesarini 2026, anche Rivera e Tardelli alla cerimonia

Jesi

Calcio e non solo, a Jesi, il 25 e il 26 maggio con la consegna per Premio Cesarini. Saranno celebrati i giocatori che hanno realizzato il gol “last minute” dei campionati di A e B della stagione 2025/26. Tra gli ospiti anche le leggende azzurre Gianni Rivera e Marco Tardelli

Torna il “Premio Renato Cesarini”, il riconoscimento dedicato all'indimenticabile calciatore diventato celebre per i suoi gol allo scadere che il 25 e 26 maggio si svolgerà a Jesi. Tra i suoi protagonisti anche Gianni Rivera e Marco Tardelli. Un appuntamento nel solco della tradizione, ma anche dell'innovazione: saranno celebrati i calciatori che hanno realizzato il gol “last minute” dei campionati di A e B della stagione 2025/26.

I vincitori delle passate edizioni

La Cerimonia di consegna del Premio è prevista per martedì 26 maggio a Jesi. Il vincitore dell'edizione 2026 scriverà il suo nome nella storia accanto ai suoi illustri predecessori tra cui Paulo Dybala, Ciro Immobile, Nicolò Barella, Riccardo Orsolini, senza dimenticare il premio speciale al Grande Milan di Arrigo Sacchi, consegnato nel 2022. Sarà una festa, ma anche un'occasione unica di incontri nel nome di Cesarini perché, come scrive l'autore Luca Pagliari: "Il gol segnato in Zona Cesarini è un lampo che proietta in paradiso, mentre la palla muore in fondo alla rete. Rimane solo un tempo sospeso, infinito, per ridere o piangere. La storia è stata scritta."

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