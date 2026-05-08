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Incredibile al River Plate: portiere espulso, l'ex Roma Viña mette i guantoni

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L'ex terzino della Roma Matias Viña ha vissuto una serata che certamente non dimenticherà: durante la partita tra Carabobo e il suo River Plate, l'uruguaiano si è ritrovato a difendere i pali della sua squadra, dopo l'espulsione del portiere

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Il River Plate ha vissuto un momento difficile nell'ultimo incontro della fase a gironi della Coppa Sudamericana. Bloccati sull'1-1 contro i venezuelani del Carabobo, gli argentini sono rimasti in inferiorità numerica all'86' per l'espulsione del portiere, Santiago Beltrán. Il River, però,. aveva già effettuato tutte e cinque le sostituzioni, rendendo impossibile l'ingresso in campo del secondo portiere. A difendere i pali è andato Matias Viña, terzino uruguaiano con un passato alla Roma dal 2021 al 2023. Il numero 18 del River ha indossato la maglia verde da portiere e si è incaricato di sostituire Beltrán, riuscendo a non subire gol. Inoltre, il River è riuscito anche a portare a casa la vittoria, trovando la rete del 2-1 al 96'.

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