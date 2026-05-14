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Calcio paralimpico, a Coverciano nel weekend le finali nazionali DCPS

Calcio
Foto da figc.it

All'interno della sede di allenamento delle nazionali italiane, nel weekend del 16 e del 17 maggio si terranno le finali della Divisione Calcio Paralimpico, con 31 squadre coinvolte: Verranno assegnati i trofei del Secondo e del Terzo Livello. Il programma e i dettagli dell'evento

Il 16 e il 17 maggio si chiuderà la stagione della Divisione Calcio Paralimpico della Figc con l'assegnazione dei titoli "Il Calcio è di Tutti" per quanto riguarda il Livello 2 e il Livello 3 (il Livello 1 ha già visto trionfare il Torino FD). All'interno del Centro Tecnico Federale "Luigi Ridolfi" di Coverciano, scenderanno in campo 31 squadre, 14 appartenenti al Secondo Livello e 17 al Terzo Livello. Il programma si aprirà la mattina di sabato 16 maggio, con le prime partite in programma già alle 10 del mattino: il calendario è fitto e prevede partite fino a sera, che aiuteranno a stabilire le squadre impegnate nelle semifinali e nelle finali di domenica 17 maggio, a partire dalle 9:30. Nel pomeriggio, ci saranno le premiazioni, che coinvolgeranno tutte le squadre presenti a Coverciano, non solo quelle che vinceranno le rispettive finali. A dirigere le gare saranno alcuni arbitri dell'organico Aia, che sta lavorando per designare anche arbitri nazionali e internazionali per le partite di domenica.  

Finali DCPS, il programma del Livello 2

 

SABATO 17 MAGGIO

 

GIRONE 1

  • Ore 10.50  Tuttavista Galtellì-Athletic Mama (Campo 3)
  • Ore 10.50  Napoli Consorzio Terzo Settore-Insuperabili Piemonte A (Campo 4)
  • Ore 11.15  Napoli Consorzio Terzo Settore-Athletic Mama (Campo 3)
  • Ore 11.15  Tuttavista Galtellì-Ticinia Novara (Campo 4)
  • Ore 11.40  Napoli Consorzio Terzo Settore-Tuttavista Galtellì (Campo 3)
  • Ore 11.40  Ticinia Novara-Insuperabili Piemonte A (Campo 4)
  • Ore 12.15  Napoli Consorzio Terzo Settore-Ticinia Novara (Campo 3)
  • Ore 12.15  Insuperabili Piemonte A-Athletic Mama (Campo 4)
  • Ore 12.40  Tuttavista Galtellì-Insuperabili Piemonte A (Campo 3)
  • Ore 12.40  Ticinia Novara-Athletic Mama (Campo 4)

 

GIRONE 2

  • Ore 10.00  Crescere Insieme Salaria-Padova Calcio Veneto (Campo 1)
  • Ore 10.00  Junior Castello-Legino 1910 (Campo 2)
  • Ore 10.25  Crescere Insieme Salaria-Junior Castello (Campo 1)
  • Ore 10.25  Padova Calcio Veneto-Legino 1910 (Campo 2)
  • Ore 11.40  Crescere Insieme Salaria-Legino 1910 (Campo 1)
  • Ore 11.40  Padova Calcio Veneto-Junior Castello (Campo 2)
  • Ore 12.05  Prima classificata-Seconda classificata* (Campo 1)
  • Ore 12.05  Terza classificata-Quarta classificata* (Campo 2)

*In base alla classifica determinata dalle prime 6 partite giocate.

 

GIRONE 3

  • Ore 10.50  Anthropos-Percorsi ODV (Campo 5)
  • Ore 10.50  Lecce L'Adelfia-Livorno Arlecchino Sport (Campo 6
  • Ore 11.15  Anthropos-Ness1escluso (Campo 5)
  • Ore 11.15  Percorsi ODV-Lecce L'Adelfia (Campo 6)
  • Ore 11.40  Anthropos-Lecce L'Adelfia (Campo 5)
  • Ore 11.40  Livorno Arlecchino Sport-Ness1escluso (Campo 6)
  • Ore 12.15  Percorsi ODV-Ness1escluso (Campo 5)
  • Ore 12.15  Anthropos-Livorno Arlecchino Sport (Campo 6)
  • Ore 12.40  Percorsi ODV-Livorno Arlecchino Sport (Campo 5)
  • Ore 12.40  Lecce L'Adelfia-Ness1escluso (Campo 6)

Accedono alle semifinali le vincenti dei tre gironi, più la vincente degli spareggi tra le tre seconde.

 

SPAREGGI (MATCH SOLO AI TIRI DI RIGORE)

  • Ore 17.25  Seconda classificata Girone 3-Seconda classificata Girone 1 (Campo 4)
  • Ore 17.40  Seconda classificata Girone 2-Perdente prima partita (Campo 4)
  • Ore 18.00  Vincente prima partita-Seconda classificata Girone 2 (Campo 4)

 

DOMENICA 17 MAGGIO

 

SEMIFINALI

  • Ore 09.30  Prima classificata Girone 2-Vincente spareggi (Campo 1)
  • Ore 09.30  Prima classificata Girone 1-Prima classificata Girone 3 (Campo 2)

 

FINALE

  • Ore 11.00  Vincente Semifinale 1-Vincente Semifinale 2 (Campo 1)

Finali DCPS, il programma del livello 3

 

SABATO 17 MAGGIO

 

GIRONE 1

  • Ore 15.30  Sorrento Calcio-Hellas Verona A (Campo 5)
  • Ore 15.30  Pontedera Calciando Insieme-Insuperabili Sicilia (Campo 6)
  • Ore 15.55  Sorrento Calcio-Polisportiva Spezzina (Campo 5)
  • Ore 15.55  Hellas Verona A-Pontedera Calciando Insieme (Campo 6)
  • Ore 16.20  Sorrento Calcio-Pontedera Calciando Insieme (Campo 5)
  • Ore 16.20  Insuperabili Sicilia-Polisportiva Spezzina (Campo 6)
  • Ore 17.00  Hellas Verona A-Polisportiva Spezzina (Campo 5)
  • Ore 17.00  Sorrento Calcio-Insuperabili Sicilia (Campo 6)
  • Ore 17.25  Hellas Verona A-Insuperabili Sicilia (Campo 5)
  • Ore 17.25  Pontedera Calciando Insieme-Polisportiva Spezzina (Campo 6)

 

GIRONE 2

  • Ore 15.30  Terzo Tempo B-Lanciano Special (Campo 1)
  • Ore 15.30  Filippide Lombardia-Corticella (Campo 2)
  • Ore 15.55  Terzo Tempo B-Filippide Lombardia (Campo 1)
  • Ore 15.55  Lanciano Special-Corticella ( Campo 2)
  • Ore 16.30  Terzo Tempo B-Corticella (Campo 1)
  • Ore 16.30  Lanciano Special-Filippide Lombardia (Campo 2)
  • Ore 17.00  Prima classificata-Seconda classificata* (Campo 1)
  • Ore 17.00  Terza classificata-Quarta classificata* (Campo 2)

*In base alla classifica determinata dalle prime 6 partite giocate.

 

GIRONE 3

  • Ore 10.50  Macomerese-Union Trento Ravinense (Campo 1)
  • Ore 10.50  Totò for Special Ones-Bari Intesa Sport Club (Campo 2)
  • Ore 11.15  Macomerese-Totò for Special Ones (Campo 1)
  • Ore 11.15  Union Trento Ravinense-Bari Intesa Sport Club (Campo 2)
  • Ore 12.30  Macomerese-Bari Intesa Sport Club (Campo 1)
  • Ore 12.30  Union Trento Ravinense-Totò for Special Ones (Campo 2)
  • Ore 12.55  Prima classificata-Seconda classificata* (Campo 1)
  • Ore 12.55  Terza classificata-Quarta classificata* (Campo 2)

*In base alla classifica determinata dalle prime 6 partite giocate.

 

GIRONE 4

  • Ore 15.30  Albano Primavera-Angelana 1930 (Campo 3)
  • Ore 15.30  Monza Arcobaleno-Ascoli Borgo Solestà (Campo 4)
  • Ore 15.55  Albano Primavera-Monza Arcobaleno (Campo 3)
  • Ore 15.55  Angelana 1930-Ascoli Borgo Solestà (Campo 4)
  • Ore 16.30  Albano Primavera-Ascoli Borgo Solestà (Campo 3)
  • Ore 16.30  Angelana 1930-Monza Arcobaleno (Campo 4)
  • Ore 17.00  Prima classificata-Seconda classificata* (Campo 3)
  • Ore 17.00  Terza classificata-Quarta classificata* (Campo 4)

*In base alla classifica determinata dalle prime 6 partite giocate.

Accedono alle semifinali le vincenti dei quattro gironi.

 

DOMENICA 17 MAGGIO

 

SEMIFINALI

  • Ore 10.15  Prima classificata Girone 3-Prima classificata Girone 4 (Campo 1)
  • Ore 10.15  Prima classificata Girone 2-Prima classificata Girone 1 (Campo 2)

 

FINALE

  • Ore 11.45  Vincente Semifinale 1-Vincente Semifinale 2 (Campo 1)

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