All'interno della sede di allenamento delle nazionali italiane, nel weekend del 16 e del 17 maggio si terranno le finali della Divisione Calcio Paralimpico, con 31 squadre coinvolte: Verranno assegnati i trofei del Secondo e del Terzo Livello. Il programma e i dettagli dell'evento
Il 16 e il 17 maggio si chiuderà la stagione della Divisione Calcio Paralimpico della Figc con l'assegnazione dei titoli "Il Calcio è di Tutti" per quanto riguarda il Livello 2 e il Livello 3 (il Livello 1 ha già visto trionfare il Torino FD). All'interno del Centro Tecnico Federale "Luigi Ridolfi" di Coverciano, scenderanno in campo 31 squadre, 14 appartenenti al Secondo Livello e 17 al Terzo Livello. Il programma si aprirà la mattina di sabato 16 maggio, con le prime partite in programma già alle 10 del mattino: il calendario è fitto e prevede partite fino a sera, che aiuteranno a stabilire le squadre impegnate nelle semifinali e nelle finali di domenica 17 maggio, a partire dalle 9:30. Nel pomeriggio, ci saranno le premiazioni, che coinvolgeranno tutte le squadre presenti a Coverciano, non solo quelle che vinceranno le rispettive finali. A dirigere le gare saranno alcuni arbitri dell'organico Aia, che sta lavorando per designare anche arbitri nazionali e internazionali per le partite di domenica.
Finali DCPS, il programma del Livello 2
SABATO 17 MAGGIO
GIRONE 1
- Ore 10.50 Tuttavista Galtellì-Athletic Mama (Campo 3)
- Ore 10.50 Napoli Consorzio Terzo Settore-Insuperabili Piemonte A (Campo 4)
- Ore 11.15 Napoli Consorzio Terzo Settore-Athletic Mama (Campo 3)
- Ore 11.15 Tuttavista Galtellì-Ticinia Novara (Campo 4)
- Ore 11.40 Napoli Consorzio Terzo Settore-Tuttavista Galtellì (Campo 3)
- Ore 11.40 Ticinia Novara-Insuperabili Piemonte A (Campo 4)
- Ore 12.15 Napoli Consorzio Terzo Settore-Ticinia Novara (Campo 3)
- Ore 12.15 Insuperabili Piemonte A-Athletic Mama (Campo 4)
- Ore 12.40 Tuttavista Galtellì-Insuperabili Piemonte A (Campo 3)
- Ore 12.40 Ticinia Novara-Athletic Mama (Campo 4)
GIRONE 2
- Ore 10.00 Crescere Insieme Salaria-Padova Calcio Veneto (Campo 1)
- Ore 10.00 Junior Castello-Legino 1910 (Campo 2)
- Ore 10.25 Crescere Insieme Salaria-Junior Castello (Campo 1)
- Ore 10.25 Padova Calcio Veneto-Legino 1910 (Campo 2)
- Ore 11.40 Crescere Insieme Salaria-Legino 1910 (Campo 1)
- Ore 11.40 Padova Calcio Veneto-Junior Castello (Campo 2)
- Ore 12.05 Prima classificata-Seconda classificata* (Campo 1)
- Ore 12.05 Terza classificata-Quarta classificata* (Campo 2)
*In base alla classifica determinata dalle prime 6 partite giocate.
GIRONE 3
- Ore 10.50 Anthropos-Percorsi ODV (Campo 5)
- Ore 10.50 Lecce L'Adelfia-Livorno Arlecchino Sport (Campo 6
- Ore 11.15 Anthropos-Ness1escluso (Campo 5)
- Ore 11.15 Percorsi ODV-Lecce L'Adelfia (Campo 6)
- Ore 11.40 Anthropos-Lecce L'Adelfia (Campo 5)
- Ore 11.40 Livorno Arlecchino Sport-Ness1escluso (Campo 6)
- Ore 12.15 Percorsi ODV-Ness1escluso (Campo 5)
- Ore 12.15 Anthropos-Livorno Arlecchino Sport (Campo 6)
- Ore 12.40 Percorsi ODV-Livorno Arlecchino Sport (Campo 5)
- Ore 12.40 Lecce L'Adelfia-Ness1escluso (Campo 6)
Accedono alle semifinali le vincenti dei tre gironi, più la vincente degli spareggi tra le tre seconde.
SPAREGGI (MATCH SOLO AI TIRI DI RIGORE)
- Ore 17.25 Seconda classificata Girone 3-Seconda classificata Girone 1 (Campo 4)
- Ore 17.40 Seconda classificata Girone 2-Perdente prima partita (Campo 4)
- Ore 18.00 Vincente prima partita-Seconda classificata Girone 2 (Campo 4)
DOMENICA 17 MAGGIO
SEMIFINALI
- Ore 09.30 Prima classificata Girone 2-Vincente spareggi (Campo 1)
- Ore 09.30 Prima classificata Girone 1-Prima classificata Girone 3 (Campo 2)
FINALE
- Ore 11.00 Vincente Semifinale 1-Vincente Semifinale 2 (Campo 1)
Finali DCPS, il programma del livello 3
SABATO 17 MAGGIO
GIRONE 1
- Ore 15.30 Sorrento Calcio-Hellas Verona A (Campo 5)
- Ore 15.30 Pontedera Calciando Insieme-Insuperabili Sicilia (Campo 6)
- Ore 15.55 Sorrento Calcio-Polisportiva Spezzina (Campo 5)
- Ore 15.55 Hellas Verona A-Pontedera Calciando Insieme (Campo 6)
- Ore 16.20 Sorrento Calcio-Pontedera Calciando Insieme (Campo 5)
- Ore 16.20 Insuperabili Sicilia-Polisportiva Spezzina (Campo 6)
- Ore 17.00 Hellas Verona A-Polisportiva Spezzina (Campo 5)
- Ore 17.00 Sorrento Calcio-Insuperabili Sicilia (Campo 6)
- Ore 17.25 Hellas Verona A-Insuperabili Sicilia (Campo 5)
- Ore 17.25 Pontedera Calciando Insieme-Polisportiva Spezzina (Campo 6)
GIRONE 2
- Ore 15.30 Terzo Tempo B-Lanciano Special (Campo 1)
- Ore 15.30 Filippide Lombardia-Corticella (Campo 2)
- Ore 15.55 Terzo Tempo B-Filippide Lombardia (Campo 1)
- Ore 15.55 Lanciano Special-Corticella ( Campo 2)
- Ore 16.30 Terzo Tempo B-Corticella (Campo 1)
- Ore 16.30 Lanciano Special-Filippide Lombardia (Campo 2)
- Ore 17.00 Prima classificata-Seconda classificata* (Campo 1)
- Ore 17.00 Terza classificata-Quarta classificata* (Campo 2)
*In base alla classifica determinata dalle prime 6 partite giocate.
GIRONE 3
- Ore 10.50 Macomerese-Union Trento Ravinense (Campo 1)
- Ore 10.50 Totò for Special Ones-Bari Intesa Sport Club (Campo 2)
- Ore 11.15 Macomerese-Totò for Special Ones (Campo 1)
- Ore 11.15 Union Trento Ravinense-Bari Intesa Sport Club (Campo 2)
- Ore 12.30 Macomerese-Bari Intesa Sport Club (Campo 1)
- Ore 12.30 Union Trento Ravinense-Totò for Special Ones (Campo 2)
- Ore 12.55 Prima classificata-Seconda classificata* (Campo 1)
- Ore 12.55 Terza classificata-Quarta classificata* (Campo 2)
*In base alla classifica determinata dalle prime 6 partite giocate.
GIRONE 4
- Ore 15.30 Albano Primavera-Angelana 1930 (Campo 3)
- Ore 15.30 Monza Arcobaleno-Ascoli Borgo Solestà (Campo 4)
- Ore 15.55 Albano Primavera-Monza Arcobaleno (Campo 3)
- Ore 15.55 Angelana 1930-Ascoli Borgo Solestà (Campo 4)
- Ore 16.30 Albano Primavera-Ascoli Borgo Solestà (Campo 3)
- Ore 16.30 Angelana 1930-Monza Arcobaleno (Campo 4)
- Ore 17.00 Prima classificata-Seconda classificata* (Campo 3)
- Ore 17.00 Terza classificata-Quarta classificata* (Campo 4)
*In base alla classifica determinata dalle prime 6 partite giocate.
Accedono alle semifinali le vincenti dei quattro gironi.
DOMENICA 17 MAGGIO
SEMIFINALI
- Ore 10.15 Prima classificata Girone 3-Prima classificata Girone 4 (Campo 1)
- Ore 10.15 Prima classificata Girone 2-Prima classificata Girone 1 (Campo 2)
FINALE
- Ore 11.45 Vincente Semifinale 1-Vincente Semifinale 2 (Campo 1)