Il 16 e il 17 maggio si chiuderà la stagione della Divisione Calcio Paralimpico della Figc con l'assegnazione dei titoli "Il Calcio è di Tutti" per quanto riguarda il Livello 2 e il Livello 3 (il Livello 1 ha già visto trionfare il Torino FD). All'interno del Centro Tecnico Federale "Luigi Ridolfi" di Coverciano, scenderanno in campo 31 squadre, 14 appartenenti al Secondo Livello e 17 al Terzo Livello. Il programma si aprirà la mattina di sabato 16 maggio, con le prime partite in programma già alle 10 del mattino: il calendario è fitto e prevede partite fino a sera, che aiuteranno a stabilire le squadre impegnate nelle semifinali e nelle finali di domenica 17 maggio, a partire dalle 9:30. Nel pomeriggio, ci saranno le premiazioni, che coinvolgeranno tutte le squadre presenti a Coverciano, non solo quelle che vinceranno le rispettive finali. A dirigere le gare saranno alcuni arbitri dell'organico Aia, che sta lavorando per designare anche arbitri nazionali e internazionali per le partite di domenica.