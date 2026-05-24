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Dukla Praga, un incubo da record: bastava un punto, perde 3-0 con tre autogol

dukla praga

Clamoroso quanto accaduto in Repubblica Ceca: la sfida tra Dukla Praga e Banik Ostrava, valida per il pool retrocessione del massimo campionato ceco, ha visto i padroni di casa perdere 3-0 con tre autogol subiti. Al Dukla sarebbe bastato un pareggio per salvarsi, invece con questo risultato retrocedono in seconda divisione

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La retrocessione rappresenta sempre un dramma sportivo per le squadre che la vivono, ma nella giornata di sabato 23 maggio il Dukla Praga ha vissuto una delle retrocessioni più incredibili di sempre. Impegnato contro il Banik Ostrava, al Dukla bastava un pareggio per guadagnare la salvezza aritmetica. Il risultato, invece, si è chiuso sul 3-0 per il Banik, scatenando la gioia sfrenata in tribuna di Milan Baros, ex attaccante tra le altre di Liverpool, Galatasaray e Lione e leggenda della squadra di Ostrava. Come ulteriore beffa per il Dukla, le tre reti sono state tutte causate dai propri giocatori, che hanno collezionato tre clamorosi autogol. Al 30', il greco Pourtzidis ha deviato nella propria porta il cross di un giocatore del Banik. Nel secondo tempo, sono stati Traorè e Penxa a battere Backovsky, condannando il Dukla alla Serie B. Per il Banik, si tratta di una gioia a metà: per salvarsi, i ragazzi di Ostrava dovranno affrontare il playout con il Taborsko, secondo nella Serie B ceca.

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