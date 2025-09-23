Quando il Pallone è... d'argento: le facce dei secondi classificati a Parigi
L'ultimo a entrare nel "club" è Lamine Yamal, che si è dovuto accontentare del secondo posto alle spalle di Dembélé: ma chi sono tutti gli altri che sono finiti a un passo dal titolo? Come l'hanno presa? E chi ne ha raccolti di più in assoluto di secondi posti? Spoiler: anche qui è la solita sfida Messi contro Ronaldo. E ci sono ben 9 italiani che lo hanno sfiorato...
LE CLASSIFICHE FINALI: MASCHILE - FEMMINILE - TUTTI I PREMI
- Non un premio, ovviamente, ma solo la certezza di essere arrivati a un passo dalla vittoria. Alcuni finiti a pochissimi punti di margine dal primo, altri lontani, ma comunque "primi" tra quelli che non hanno vinto. Lamine Yamal è l'ultimo. Ma chi è finito secondo prima di lui?
- Vinicius (vincitore Rodri)
- Haaland (vincitore Messi)
- Mané (vincitore Benzema)
- Lewandowski (vincitore Messi)
- van Dijk (vincitore Messi)
- Cristiano Ronaldo (vincitore Modric)
- Messi (vincitore Cristiano Ronaldo)
- Messi (vincitore Cristiano Ronaldo)
- Cristiano Ronaldo (vincitore Messi)
- Messi (vincitore Cristiano Ronaldo)
- Messi (vincitore Cristiano Ronaldo)
- Cristiano Ronaldo (vincitore Messi)
- Cristiano Ronaldo (vincitore Messi)
- Iniesta (vincitore Messi)
- 2009: Cristiano Ronaldo (vincitore Messi)
- 2008: Messi (vincitore Cristiano Ronaldo)
- 2007: Cristiano Ronaldo (vincitore Kakà)
- 2006: Buffon (vincitore Cannavaro)
- 2005: Lampard (vincitore Ronaldinho)
- 2004: Deco (vincitore Shevchenko)
- 2003: Henry (vincitore Nedved)
- 2002: Roberto Carlos (vincitore Ronaldo)
- 2001: Raul (vincitore Owen)
- 2000: Zidane (vincitore Figo)
- 1999: Beckham (vincitore Rivaldo)
- 1998: Suker (vincitore Zidane)
- 1997: Mijatovic (vincitore Ronaldo)
- 1996: Ronaldo (vincitore Sammer)
- 1995: Klinsmann (vincitore Weah)
- 1994: Baggio (vincitore Stoichkov)
- 1993: Bergkamp (vincitore Baggio)
- 1992: Stoichkov (vincitore van Basten)
- 1991: Savicevic, Pancev e Matthäus (vincitore Papin)
- 1990: Schillaci (vincitore Matthäus)
- 1989: Baresi (vincitore van Basten)
- 1988: Gullit (vincitore van Basten)
- 1987: Futre (vincitore Gullit)
- 1986: Lineker (vincitore Belanov)
- 1985: Elkjaer (vincitore Platini)
- 1984: Tigana (vincitore Platini)
- 1983: Dalglish (vincitore Platini)
- 1982: Giresse (vincitore Paoo Rossi)
- 1981: Breitner (vincitore Rummenigge)
- 1980: Schuster (vincitore Rummenigge)
- 1979: Rummenigge (vincitore Keegan)
- 1978: Krankl (vincitore Keegan)
- 1977: Keegan (vincitore Simonsen)
- 1976: Rosenbrink (vincitore Beckenbauer)
- 1975: Beckenbauer (vincitore Blochin)
- 1974: Beckenbauer (vincitore Cruijff)
- 1973: Zoff (vincitore Cruijff)
- 1972: Gerd Müller e Netzer (vincitore Beckenbauer)
- 1971: Mazzola (vincitore Cruijff)
- 1970: Bobby Moore (vincitore Gerd Müller)
- 1969: Riva (vincitore Rivera)
- 1968: Charlton (vincitore Best)
- 1967: Charlton (vincitore Albert)
- 1966: Eusebio (vincitore Charlton)
- 1965: Facchetti (vincitore Eusebio)
- 1964: Suarez (vincitore Law)
- 1963: Rivera (vincitore Yashin)
- 1962: Eusebio (vincitore Masopust)
- 1961: Suarez (vincitore Sivori)
- 1960: Puskas (vincitore Suarez)
- 1959: Kopa (vincitore Di Stefano)
- 1958: Rahn (vincitore Kopa)
- 1957: Wright (vincitore Di Stefano)
- 1956: Di Stefano (vincitore Matthews)
- Se nella classifica vera, quella dei Palloni d'Oro, Leo è davanti 8 a 5, CR7 "vince" nell'altra. In totale sono sei i pluri-palloni d'argento, ma tutti hanno vinto almeno una volta il Pallone d'Oro
- Cristiano Ronaldo: 6 palloni d'argento
- Messi: 5
- Beckenbauer: 2
- Bobby Charlton: 2
- Eusebio: 2
- Luis Suarez: 2
- In totale sono cinque i Palloni d'Oro italiani nella storia: Sivori (naturalizzato), Rivera, Paolo Rossi, Baggio e Cannavaro. Sono invece ben 9 gli italiani palloni d'argento e, di questi, soltanto due hanno comunque vinto un Pallone d'Oro (Rivera e Baggio), in ordine: Rivera, Facchetti, Riva, Mazzola, Zoff, Baresi, Schillaci, Baggio e Buffon
- Curiosità bonus: hanno un pallone d'argento anche il Verona (Elkjaer) e il Cagliari (Gigi Riva)