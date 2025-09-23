Quando il Pallone è... d'argento: le facce dei secondi classificati a Parigi

L'ultimo a entrare nel "club" è Lamine Yamal, che si è dovuto accontentare del secondo posto alle spalle di Dembélé: ma chi sono tutti gli altri che sono finiti a un passo dal titolo? Come l'hanno presa? E chi ne ha raccolti di più in assoluto di secondi posti? Spoiler: anche qui è la solita sfida Messi contro Ronaldo. E ci sono ben 9 italiani che lo hanno sfiorato...

LE CLASSIFICHE FINALI: MASCHILE - FEMMINILE - TUTTI I PREMI