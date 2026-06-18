Auguri Mister! Fabio Capello compie 80 anni, l'omaggio su Sky Sport LegendIL COMPLEANNO
"Auguri Mister, 80!", Sky Sport Legend dedica una giornata di programmazione a Fabio Capello in occasione dei sui 80 anni. Appuntamento a partire dalla mattina con il meglio delle produzioni Sky Sport che lo hanno visto protagonista e Milan-Barcellona, finale di Champions League del 1994. Tutta la programmazione e gli appuntamenti da non perdere su Sky e NOW
Saranno le sue parole e le sue imprese sportive a raccontare gli 80 anni di Fabio Capello nella programmazione dedicata per la giornata del suo compleanno su Sky Sport Legend e in streaming su NOW. La giornata inizia la mattina, alle 8.00, con "Federico Buffa Talks - Capello". Nella puntata speciale il grande ex allenatore e opinionista di Sky Sport ripercorre la propria vita, dal cuore del Friuli-Venezia Giulia fino ai vertici del calcio mondiale e nel lungo dialogo con Federico Buffa e Federico Ferri, direttore di Sky Sport, ha parlato delle sue radici goriziane, le storie di famiglia e la formazione in un territorio segnato dalla Storia. Nel corso della giornata sarà possibile inoltre rivedere i due episodi di "Milan 1994, più che una squadra", la produzione che racconta le tappe di una stagione calcistica vincente e controversa, contrassegnata dalla discesa in campo politico del presidente del Milan, Silvio Berlusconi e del primo trionfo in Champions League per Fabio Capello. Finale, Milan-Barcellona, che nel corso della giornata sarà possibile rivivere. Sempre su Sky Sport Legend anche "I Signori del Calcio - Fabio Capello" dove il mister per eccellenza ripercorre - era il 2014 - la sua lunga e vincente carriera.
Auguri Mister, 80! La programmazione di Sky Sport Legend
Giovedì 18 giugno
- ore 08.00: Federico Buffa Talks - Capello
- ore 09.00: Milan 1994, più che una squadra Episodio 1
- ore 10.00: Milan 1994, più che una squadra Episodio 2
- ore 12.30: Milan-Barcellona, Finale 1994
- ore 14.15: I Signori Del Calcio - Fabio Capello (2014)
- ore 15.00: Milan 1994, più che una squadra Episodio 1
- ore 16.00: Milan 1994, più che una squadra Episodio 2
- ore 19.00: I Signori Del Calcio - Fabio Capello (2014)
- ore 19.45: Federico Buffa Talks - Capello
- ore 20.45: Milan 1994, più che una squadra Episodio 1
- ore 21.45: Milan 1994, più che una squadra Episodio 2
- ore 22.45: I Signori Del Calcio - Fabio Capello (2014)
- ore 23.30: Milan-Barcellona, Finale 1994
- ore 01.15: Federico Buffa Talks - Capello
- ore 02.30: Milan-Barcellona, Finale 1994
- ore 04.15: I Signori Del Calcio - Fabio Capello (2014)
- ore 05.00: Federico Buffa Talks - Capello