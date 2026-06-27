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Terremoto Venezuela, morto a 18 anni Yimvert Berroteran: l'annuncio della Federazione

terremoto

La Federcalcio venezuelana ha annunciato la morte di Yimvert Berroteran. Il giovane centrocampista dell'Universidad Central de Venezuela Fc è tra le vittime del terremoto che ha colpito il Paese. E tra i dispersi ci sono anche altri due calciatori professionisti, Edwin Peraza e José Manuel Pimentel Berrios

Tra le vittime del terremoto che ha colpito il Venezuela giovedì scorso c'è anche Yimvert Berroteran, centrocampista di 18 anni dell'Universidad Central de Venezuela FC e della Nazionale U20. A comunicarlo è stata la federcalcio del Venezuela con un comunicato pubblicato sui social: "La Federazione Calcistica Venezuelana esprime il suo profondo cordoglio per la morte di Yimvert Berroterán. Oggi, il calcio venezuelano saluta con immenso dolore un giovane che ha rappresentato con orgoglio, dedizione e amore i colori del nostro Paese. La sua scomparsa addolora l'intera famiglia Vinotinto e lascia un segno indelebile in tutti coloro che hanno condiviso con lui del tempo, dentro e fuori dal campo. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia, agli amici, ai compagni di squadra, allo staff tecnico e ai suoi cari in questo momento di profondo dolore. Yimvert, la tua luce continuerà a brillare in ogni battito del cuore di un membro della famiglia Vinotinto. Riposa in pace". Tra i dispersi ci sono anche altri due calciatori: il difensore 33enne Edwin Peraza e il 16enne José Manuel Pimentel Berrios.

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