Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Francesco Toldo ferma un ladro di bici in centro a Milano: le news

il gesto

Francesco Toldo protagonista di un bel gesto nel centro di Milano. Come riportato dall'Ansa, l'ex portiere dell'Inter e della Nazionale, oggi responsabile del progetto Inter Legends, ha sventato il furto di una bicicletta inseguendo e bloccando il ladro dopo aver sentito la richiesta d'aiuto del proprietario. Il mezzo è stato subito restituito al giovane derubato, tra gli applausi dei passanti, mentre Toldo ha raccontato: "Non ci ho pensato nemmeno un secondo"

Francesco Toldo è stato protagonista di un episodio insolito nel centro di Milano. L'ex portiere di Inter e Nazionale, oggi responsabile del progetto Inter Legends, aveva appena parcheggiato il suo scooter in via Agnello quando ha notato un ragazzo rincorrere un giovane in bicicletta. Come riportato dall'Ansa, si è fermato per capire cosa fosse successo, si è sentito rispondere: "Mi ha rubato la bici". A quel punto Toldo, che indossava la divisa da volontario della Protezione Civile, si è lanciato all'inseguimento del ladro, raggiungendolo poco dopo in corso Vittorio Emanuele II. Qui è riuscito a bloccarlo e a recuperare la bicicletta, subito restituita al legittimo proprietario tra gli applausi dei passanti. "Vedendo la scena ho capito subito quello che era accaduto. Appena il ragazzo me ne ha dato conferma, non ci ho pensato nemmeno un secondo", ha raccontato l'ex numero uno nerazzurro. "Sono partito a tutta velocità, l'ho affiancato e con una spinta l'ho disarcionato. Poi le persone in strada. mi hanno riconosciuto e tutti mi volevano abbracciare. Il ragazzo che era stato derubato mi ha ringraziato e anche tutte le persone che hanno assistito alla scena".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calcio: altre notizie

Monza, Pessina: "Vogliamo far ricredere tutti"

VIDEO

Intervistato da Sky Sport, il capitano del Monza Matteo Pessina ha parlato della prossima...

Quansah squalificato per due giornate: il motivo

inghilterra

Brutte notizie per Thomas Tuchel in vista del quarto di finale dei Mondiali contro la Norvegia....

Marino e Rastelli si presentano: "Serve vincere"

BARI

Il nuovo direttore generale del Bari Pierpaolo Marino si è presentato in conferenza stampa:...

Gila in serata a Milano: venerdì le visite mediche

milan

Mario Gila si prepara a diventare un nuovo giocatore del Milan. Il difensore spagnolo ha salutato...

Del Piero: "Felici di aver scritto la storia"

mondiali 2006

A vent'anni dalla notte di Berlino che vide l'Italia laurearsi campione del mondo, Alessandro Del...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE