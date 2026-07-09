Francesco Toldo è stato protagonista di un episodio insolito nel centro di Milano. L'ex portiere di Inter e Nazionale, oggi responsabile del progetto Inter Legends, aveva appena parcheggiato il suo scooter in via Agnello quando ha notato un ragazzo rincorrere un giovane in bicicletta. Come riportato dall'Ansa, si è fermato per capire cosa fosse successo, si è sentito rispondere: "Mi ha rubato la bici". A quel punto Toldo, che indossava la divisa da volontario della Protezione Civile, si è lanciato all'inseguimento del ladro, raggiungendolo poco dopo in corso Vittorio Emanuele II. Qui è riuscito a bloccarlo e a recuperare la bicicletta, subito restituita al legittimo proprietario tra gli applausi dei passanti. "Vedendo la scena ho capito subito quello che era accaduto. Appena il ragazzo me ne ha dato conferma, non ci ho pensato nemmeno un secondo", ha raccontato l'ex numero uno nerazzurro. "Sono partito a tutta velocità, l'ho affiancato e con una spinta l'ho disarcionato. Poi le persone in strada. mi hanno riconosciuto e tutti mi volevano abbracciare. Il ragazzo che era stato derubato mi ha ringraziato e anche tutte le persone che hanno assistito alla scena".