Morto annegato l'ex centrocampista Gabi Muresan

L'ex centrocampista romeno è morto annegato in un lago all'età di 44 anni. Fatale uno shock termico, che gli avrebbe provocato un infarto fulmineo. E' stato capitano del CFR Cluj e ha collezionato anche 9 presenze con la nazionale

Gabriel 'Gabi' Muresan, ex calciatore della nazionale romena, è morto a 44 anni annegato in un lago nei pressi di Apold, in Transilvania. L'ex centrocampista - che nel 2013 ha affrontato l'Inter in Europa League con la maglia del Cluj - si trovava in compagnia di alcuni amici nella serata di mercoledì, quando ha fatto la nuotata che gli è costata la vita. Probabilmente è stato vittima di uno shock termico per lo sbalzo di temperatura tra l'aria e l'acqua, che gli ha provocato un infarto fulmineo. I medici intervenuti sul luogo della tragedia hanno provato senza risultati a praticare le manovre di rianimazione. Poi il trasporto al Pronto Soccorso di Targu Mures, dove è stato constatato il decesso.