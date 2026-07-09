Morto annegato l'ex centrocampista Gabi Muresan

Gabriel Muresan è morto annegato in un lago. L'ex centrocampista romeno aveva 44 anniromania
L'ex centrocampista romeno è morto annegato in un lago all'età di 44 anni. Fatale uno shock termico, che gli avrebbe provocato un infarto fulmineo. E' stato capitano del CFR Cluj e ha collezionato anche 9 presenze con la nazionale
Gabriel 'Gabi' Muresan, ex calciatore della nazionale romena, è morto a 44 anni annegato in un lago nei pressi di Apold, in Transilvania. L'ex centrocampista - che nel 2013 ha affrontato l'Inter in Europa League con la maglia del Cluj - si trovava in compagnia di alcuni amici nella serata di mercoledì, quando ha fatto la nuotata che gli è costata la vita. Probabilmente è stato vittima di uno shock termico per lo sbalzo di temperatura tra l'aria e l'acqua, che gli ha provocato un infarto fulmineo. I medici intervenuti sul luogo della tragedia hanno provato senza risultati a praticare le manovre di rianimazione. Poi il trasporto al Pronto Soccorso di Targu Mures, dove è stato constatato il decesso.
Il comunicato della Uefa
A nome della comunità calcistica europea, esprimiamo il nostro profondo cordoglio per la scomparsa dell'ex nazionale romeno Gabriel Muresan, all'età di 44 anni. Muresan ha collezionato nove presenze con la nazionale romena ed è stato capitano del CFR Cluj, squadra con cui ha vinto tre campionati durante i sei anni di successi. Ha inoltre partecipato alla UEFA Champions League. I nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia e a tutti coloro che lo conoscevano.