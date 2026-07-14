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Javier Zanetti in campo con Maximus per il sociale, il presidente Campagna: "Una leggenda"

Calcio

Il vice presidente dell'Inter Javier Zanetti ha preso parte a una partita di calcio a 8 dal significato sociale con Maximus contro la Rappresentativa della Lega Unica Snam. "Per me lui non è semplicemente un campione, ma una vera e propria leggenda - ha dichiarato il presidente Campagna -. Siamo fiduciosi di poter coinvolgere anche Milito e Cordoba"

Javier Zanetti in campo con la maglia del Maximus, squadra di Serie A di calcio a 8 con sede a Rocca di Papa, per una partita contro la Rappresentativa della Lega Unica Snam composta da ragazzi con disabilità. "Siamo riusciti a tesserare Zanetti con la convinzione di coinvolgerlo per qualche altra partita della prossima stagione”, ha affermato il presidente del club Campagna. Un'idea nata dalla sua fede nerazzurra. "Per me lui non è semplicemente un campione, ma una vera e propria leggenda. I ragazzi della mia squadra e quelli della Rappresentativa della Lega Unica Snam erano semplicemente entusiasti nel poter giocare con lui in occasione della partita di giugno", ha ribadito.

Campagna: "Proverò a coinvolgere anche Milito e Cordoba"

Sempre seguendo la volontà di coinvolgere la squadra del Triplete, il presidente del Maximus Campagna ha dichiarato il suo intento in futuro: “Stiamo lavorando tramite un importante agente Fifa di coinvolgere anche altre due grandissimi ex campioni nerazzurri come Diego Milito e Ivan Cordoba per disputare qualche partita con la nostra società: siamo fiduciosi di poterci riuscire”.

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