Una maglia speciale, più speciale delle altre. Il Djurgarden, squadra che milita nella prima divisione svedese, celebra 135 anni dalla fondazione con una divisa commemorativa in edizione limitata che funge anche... da abbonamento per lo stadio. Chiunque la comprerà e la possiederà ancora nella stagione 2161, ad altri 135 anni da oggi, potrà scambiarla con un accesso allo stadio per tutta la stagione, per ricordare che il tifo per la squadra si tramanda di generazione in generazione. Inoltre, una copia della maglia verrà sigillata e conservata insieme a una lettera di istruzioni e a un certificato firmato dall'attuale dirigenza. Il design grigio acciaio con dettagli metallici trae ispirazione da uno dei soprannomi del club: le stufe di ferro. La squadra maschile, in piena corsa per un piazzamento nelle coppe europee nel campionato svedese (che dura da aprile a novembre), indosserà la maglia nella partita contro il Vasteras del 3 agosto. Lo stesso giorno verranno aperte le vendite della divisa, che per 6 giorni sarà disponibile solo nel negozio fisico a Stoccolma prima di arrivare anche online.