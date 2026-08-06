La Fifa conferma piena fiducia a Infantino e si scusa sulla questione dei fondi privati

Dopo le polemiche e il ritiro della proposta sull'ipotesi dei Mondiali ai privati, il Consiglio direttivo della Fifa si è riunito in Marocco e in una nota ha affermato: "Sono stati commessi degli errori e presentate le scuse insiema all'impegno affinché non si ripetano". E sul presidente Infantino ribadita la piena fiducia

"Il processo avrebbe dovuto essere gestito diversamente. È stato inoltre riconosciuto che sono stati commessi errori anche dopo che la proposta è trapelata ai media. In una lettera separata al Consiglio della Fifa e alle associazioni membri della Fifa, sono state presentate delle scuse per questi errori, impegnandosi a garantire che non si ripetano. Verrà ora condotta una revisione e un rapporto sarà presentato al Consiglio Fifa nella prossima riunione prevista". Sono le scuse contenute in una nota della Fifa in merito al progetto di apertura ai privati, diramata al termine della riunione della Federcalcio mondiale a Rabat, in Marocco. Alla riunione era presenti il presidente Gianni Infantino. "La proposta è ora fuori discussione. Con il ritiro del progetto, è stato concordato che - sottolinea la nota - la Fifa non tollererà più alcun attacco alla sua integrità, al suo buon governo e al suo giusto processo e adotterà tutte le misure necessarie per proteggere e salvaguardare il suo nome e la sua reputazione".



La Fifa sui fondi privati: "Tutto fatto nel rispetto del quadro normativo" "C'è sempre qualcosa da imparare e la Fifa continuerà a migliorare i suoi processi alla luce di questa esperienza - prosegue il comunicato -. In questo caso, tuttavia, è importante sottolineare che, sebbene siano stati commessi degli errori, tutto ciò che è stato fatto è stato nel pieno rispetto del quadro normativo Fifa. La Federazione collaborerà strettamente con le parti interessate per valutare come poter ulteriormente supportare lo sviluppo del calcio attraverso il programma Fifa Forward a beneficio delle 211 Federazioni affiliate, delle Confederazioni e delle Associazioni regionali".

Fifa, Segretario Generale e Consiglio direttivo: "Ribadito pieno sostegno a Infantino" Nell'incontro di Rabat, come sottolineato nella stessa nota, "il Segretario Generale della FIFA e i membri del Consiglio Direttivo della FIFA presenti hanno ribadito il loro pieno sostegno al Presidente della FIFA Gianni Infantino, in quanto unico funzionario eletto dalle 211 Federazioni affiliate alla FIFA. A sua volta, il Presidente della FIFA ha ribadito il suo pieno sostegno al Segretario Generale della FIFA e all'Amministrazione FIFA per il loro necessario ed eccellente lavoro nella realizzazione della sua visione". Inoltre, "è stato discusso e concordato che i processi, le comunicazioni e le interazioni tra il Presidente della FIFA, il Segretario Generale della FIFA e il Consiglio Direttivo della FIFA, a supporto della realizzazione di questa visione, possono e devono essere costantemente migliorati in termini di efficacia ed efficienza."