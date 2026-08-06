Thailandia, un calciatore muore colpito da un fulmine in campo

L'episodio si è verificato durante un torneo regionale tra squadre amatoriali thailandesi e malesi. Safwan Awae, la vittima 24enne, aveva firmato da pochi giorni un contratto professionistico con una squadra di terza divisione

Il calciatore thailandese Safwan Awae è morto dopo essere stato colpito da un fulmine durante una partita. La tragedia si è consumata il 4 agosto nello stadio Santiphap, nella provincia di Narathiwat in Thailandia, durante i tempi supplementari della semifinale di Golok Cup (un torneo regionale tra squadre amatoriali thailandesi e malesi) tra Abu x Nong Sirin (dove figurava Safwan) e Samcolts. Le due formazioni stavano giocando sotto un violento temporale monsonico quando all'improvviso una forte scarica elettrica si è abbattuta sul campo, colpendo in pieno il 24enne. Nonostante i tentativi immediati di rianimazione cardio-polmonare sul campo da parte di compagni e spettatori, il ragazzo è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale a causa delle gravissime lesioni e ustioni riportate. Il fulmine ha ferito altri 12 calciatori in campo, rimasti ustionati e trasportati in ospedale.

Chi era la vittima Safwan Awae, ala e attaccante, aveva firmato solamente una settimana prima, il 29 luglio, un contratto professionistico con l'Fc Yala, squadra di terza serie thailandese. Campionato dove aveva già militato nella stagione precedente con il Pattani Fc, rendendosi decisivo con i suoi gol e festeggiando la promozione in seconda divisione.