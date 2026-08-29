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Peer Schuurs torna in campo con il Nec e va subito in gol

dall'olanda

Notte speciale per Perr Schuurs che a tre anni di distanza dall'ultima volta ritrova la gioia del ritorno in campo con la maglia del Nec e addirittura la soddisfazione di un gol per sigillare il successo della sua squadra per 3-1 sul campo dello Zwolle. L'ex difensore del Torino si era fatto rotto il legamento crociato del ginocchio sinistro durante la partita contro l'Inter nell'ottobre del 2023. Aveva rescisso a febbraio scorso il contratto con i granata

Un gol dal sapore liberatorio. Quello di Peer Schuurs negli ultimi tre anni è stato un autentico calvario ma la data del 30 agosto 2026 resterà nella sua mente come quella della rinascita. L'ex difensore centrale del Torino, è tornato a calcare il campo in una partita ufficiale. E non solo. Il classe '99 ha realizzato il gol dell'1-3 finale del Nec Nimega nella trasferta sul campo del Zwolle. 

Schuurs ha fatto il suo ingresso in campo al trentacinquesimo minuto della ripresa, con la sua squadra in vantaggio per 2-1. Tre giri di lancette dell'orologio e all'83' ha siglato il gol che ha messo al sicuro il risultato. Il centrale ha esordito così nel migliore dei modi con la sua nuova squadra, lasciandosi alle spalle un infortunio e un periodo davvero complicato. Schuurs sarà protagonista con la maglia del Nec in Europa League e affronterà anche la Juventus di Spalletti in una sorta di amarcord del derby di Torino

Un calvario lungo 1043 giorni

Sono passati 1043 giorni da quel maledertto Torino-Inter. Quel contrasto a metà campo con Barella il 23 ottobre 2023 è costato a Schuurs un lungo stop. Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, questa la diagnosi. La successiva operazione faceva immaginare tempi di recupero entro i canonici 8 o 9 mesi ma una serie di problemi alla cartilagine del ginocchio lo hanno fatto stare fermo per oltre due anni. Lo scorso 6 febbraio il Torino e il difensore olandese hanno risolto consensualmente il contratto. Poi l'approdo al Nec con cui è arrivato l'esordio e il gol che sui social ha regalato sorrisi anche a molti tifosi granata ancora affezionati al difensore olandese

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