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La Russia giocherà il Mondiale Under 15 maschile in Azerbaigian: l'ok della Fifa

Calcio

La Russia parteciperà a ottobre alla Coppa del Mondo e al Festival Under 15 maschile, in programma in Azerbaigian: sarà la prima volta della nazionale di Mosca in una competizione Fifa dall'invasione dell'Ucraina nel 2022. La Russia affronterà Turchia, Afghanistan, Gibuti, Sierra Leone e Sudan

La Russia è pronta a tornare alle competizioni Fifa per la prima volta dall'invasione dell'Ucraina nel 2022. La Nazionale di Mosca è presente nell'elento delle partecipanti alla Coppa del Mondo e al Festival Under 15 maschile in programma dal 22 al 31 ottobre in Azerbaigian. In seguito all'invasione, sia i club che le nazionali russe sono stati banditi dai tornei Fifa e Uefa. Sebbene la Fifa abbia revocato il divieto imposto alle squadre russe under 17 già nel 2023, il prossimo evento sarà la prima volta che una squadra giocherà effettivamente. La squadra russa è nel girone con Turchia, Afghanistan, Gibuti, Sierra Leone e Sudan. Lo scorso dicembre, il Consiglio della Fifa ha concordato che il torneo under 15 sarebbe stato accessibile alle squadre di ciascuna delle sue 211 federazioni affiliate. A luglio, il Cio aveva ritirato la sua raccomandazione alle federazioni sportive globali come la Fifa di bandire la Russia. Nei mesi scorsi il presidente Fifa, Gianni Infantino, aveva definito "non produttiva" l'esclusione dalla Russia dalle competizioni. 

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