I campioni d’Italia rimontano un’ottima Roma nella prima giornata di campionato, Dalcin MVP a Leini. Il Napoli parte in sesta, a segno anche Feldi Eboli, Sporting Sala Consilina, Benevento, Covei Meta Catania Bricocity. Pari a Giovinazzo. Martedì subito il turno infrasettimanale con Roma 1927-Defender Giovinazzo in diretta alle 20.30 su Sky Sport Calcio e NOW TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Sei top team brindano alla prima della 43^ edizione della Serie A. In primis la L84 Torino. Nello Sky Match di Leini i campioni d’Italia rimontano e domano Roma, passata meritatamente in vantaggio con Fortino. Successo di ripresa per i neroverdi di Rios, decisivi i nuovi acquisti nella ripresa: Terry s’inventa la giocata che provoca l’autogol di Pietrasanta, Gilvan firma il sorpasso. Il punto esclamativo sul successo torinese lo mette l’Azzurro Liberti nel finale, con i giallorossi protesi in avanti a caccia del pari. Un 3-1, però, griffato da Dalcin, MVP dell’incontro.

Dalcin non doveva neanche giocare... Rios ha scelto il portiere soltanto nel riscaldamento. "L’ho saputo poco prima - dice il Nazionale ai microfoni di Sky – il destino ha voluto che giocassi e fossi il migliore in campo. Non poteva esserci esordio migliore con questa maglia. Tutto fantastico, abbiamo dimostrato di poter lottare per grandi traguardi, ma è solo la prima".

Le campane calano il poker Negli altri incontri, a segno quattro campane su cinque. Il Napoli mostra i muscoli al neopromosso Vinumitaly, doppio Guilhermao ed eloquente 6-1. Tris e clean sheet per una Feldi Eboli subito performante a Orte: El Churro Echavarria realizza il primo gol stagionale, Braga e Breno spengono le velleità di rimonta dell’Active Network, Pietrangelo bagna il debutto in rossoblù mantenendo la porta inviolata. Tre gol e tre punti anche per lo Sporting Sala Consilina: Conde in tribuna (per squalifica, in panchina c’è Rosciano) vede i suoi prima andare sotto contro la Fortitudo Pomezia di Murilo, poi la reazione concretizzata da Brunelli (doppietta) e (in extremis) da Foti. Il ritorno del Benevento in Serie A è più che positivo: trascinata da un Volonnino elevato al cubo, Gui e Caruso, i giallorossi superano 5-2 un Global Work Capurso per niente remissivo. Tra le campane stecca parzialmente soltanto il Sandro Abate, a cui non basta il vantaggio nel finale di Marcelinho su imbeccata di Borruto: la risposta del Defender Giovinazzo è immediata, Rezende fa 1-1.