La prima edizione della lista del Guardian parte dal lontanto 2014: sono in totale trentatré gli italiani presenti (compresi quelli del 2026), una media di due o tre a edizione. Il primo di tutti ad essere inserito nell'autorevole lista fu Federico Bonazzoli, al tempo nelle giovanili dell'Inter e oggi attaccante della Cremonese. Dopo di lui Manuel Locatelli nell'edizione del 2015, insieme a Manuel Nicoletti, ex Crotone oggi in C nell'Ascoli. Nel 2016 fu invece il turno di Donnarumma e Scamacca, mentre Kean e Plizzari (oggi al Sudtirol) i nomi del 2017.

Nel 2018 dentro Fagioli, Pellegri e Eddie Salcedo, oggi rispettivamente a Fiorentina, Torino e Rubin Kazan. Nel 2019 uno dei big del presente: Calafiori, con Manuel Gasparini (Mantova) e Seba Esposito (fresco di Nazionale insieme al fratello Pio). Nel 2020 era stato il turno di altri volti noti di oggi: Casadei, Gnonto e Miretti (oggi rispettivamente a Torino, Fiorentina e Besiktas), nel 2021 invece ecco Giacomo Faticanti e Samuele Viganto, oggi all'Avellino e al Rijeka in Croazia.

Anni sempre più recenti: gli italiani del 2022 erano stati Amey, Ciammaglichella, Marco Delle Monache (oggi al Frosinone, Pro Vercelli in prestito dal Toro e Pineto); nel 2023 Mattia Mannini (Benevento in prestito dalla Roma), Tommaso Martinelli (Avellino in prestito dalla Fiorentina) e Simone Pafundi (Catanzaro in prestito dall'Udinese), mentre nel 2024 - terzultima edizione - erano stati scelti Emanuel Benjamin (oggi nelle giovanili del Porto) Federico Coletta (giovanili del Benfica) e Mattia Liberali (preso dal Como in estate).