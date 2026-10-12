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Elezioni Figc, Malagò: "Se mi aspetto candidatura da Serie A? Modestamente sì…"

roma

L'attuale commissario Figc Giovanni Malagò si aspetta di essere il candidato dalla Lega Serie A alla presidenza Figc in occasione delle elezioni federali del 14 dicembre. Lo ha ammesso con una battuta a Roma, in occasione della cerimonia di consegna dei Collari d’Oro. Assieme a lui presente anche il presidente del Coni Luciano Buonfiglio che ha spiegato: "Il commissariamento è un'opportunità per rimettere a posto le cose"

"Chiunque abbia delle cariche elettive sa che si ricomincia da zero, è giusto che sia così". Lo ha detto il commissario della Figc Giovanni Malagò parlando in vista delle elezioni federali del 14 dicembre a margine della cerimonia dei Collari d'Oro al Centro di preparazione olimpica Giulio Onesti. Sulle parole di stima espresse poco prima dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ("Malagò è un imprenditore rispetto ai 'prenditori' della politica, non dovrebbe mai essere in discussione. La Serie A candiderà ancora lui, sennò sarebbe un passo indietro"), il numero uno dello sport italiano ha sorriso: "Aurelio è un amico, è sempre un affettuoso sponsor e supporter. Direi che a lui piace diventare spesso un tifoso ultrà, gli posso solo dire grazie". Infine, a chi gli chiedeva se si aspetta che la Lega Serie A lo candidi ufficialmente alla presidenza, Malagò ha risposto: "Credo sia giusto e doveroso che siano loro a deciderlo. So che c'è l'assemblea il 16, quindi in questa settimana ci saranno i completamenti di queste valutazioni. Sta a loro. Se mi aspetto la ricandidatura? Modestamente sì...", ha concluso sorridendo. 

Approfondimento

Figc, ufficiale: assemblea elettiva il 14 dicembre

Malagò: "Ovvio si parli cambio segretario Federcalcio"

Il neo commissario Figc ha anche commentato le indiscrezioni relative al cambio del segretario generale della Federcalcio: "E' ovvio che se ne parli perché c'è una delibera che determina il ruolo del commissario, su cui ci sono circostanziati aspetti tecnici – ha spiegato -. Su tempi e modi dovete avere pazienza. Fisicamente ci devo mettere la testa e poi devo parlare con le persone interessate, a cominciare dal lato umano, oltre che da quello lavorativo e giuridico-lavoristico". Malagò era stato candidato ed eletto a presidente Figc senza essere tesserato alla Figc stessa, un requisito fondamentale previsto dai regolamenti interni. Nelle delibere del Coni e del procuratore generale sportivo è stato evidenziato che la responsabilità tecnica dell'errore non era imputabile a Malagò (ritenuto "vittima" della svista), bensì a chi doveva vigilare sulla regolarità e sui requisiti delle candidature. Il principale responsabile di questo controllo era proprio il segretario generale della Figc (Marco Brunelli), che aveva formalmente ammesso e validato la candidatura di Malagò.

Buonfiglio: "Commissariamento occasione per mettere cose a posto"

"Il commissariamento è un'opportunità per rimettere a posto le cose, ridando dignità e rispetto delle regole – ha dichiarato il presidente del Coni Luciano Buonfiglio -. L’atleta emerge quando la catena funziona, quando i tecnici sono supportati dai dirigenti e i presidenti lavorano insieme per poter dare il meglio e mettere gli atleti nelle condizioni di performare. Nel 2026 abbiamo vinto tanto. L'Italia e il mondo ci hanno visti, siamo stati invidiati e non potevamo che essere orgogliosi. Ma quale Paese dopo una Olimpiade sarebbe stato in grado di organizzare anche i Giochi del Mediterraneo?"

Abodi: "Successo del calcio non determinato solo da presidenti"

Alla cerimonia dei Collari d’Oro era presente anche il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi che ha voluto replicare alle parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che aveva definito "il mondo diviso tra imprenditori e prenditori, i politici spesso sono prenditori": "Mi sembra una frase fatta senza nessun fondamento. Se qualcuno ha proposte concrete, abbiamo dato ascolto a tutti e alle problematiche di tutti. Questo è il nostro compito. Non dobbiamo polemizzare, ma lavorare. Ricordo che il successo del calcio non lo determinano soltanto i presidenti ma soprattutto i milioni di tifosi che chiedono che il calcio sia più vicino alle loro esigenze, a partire dai luoghi che stiamo cercando di migliorare insieme alle amministrazioni comunali e ai club". 

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