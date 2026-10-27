La mattina dopo la cerimonia e la consegna del premio, l’attaccante ha concesso un’intervista ai colleghi inglesi di Sky Sports: “Una notte davvero speciale -le parole di Harry Kane- Ho provato emozione, felicità, gioia, eccitazione. Mi piace lavorare dietro le quinte, è la mia storia”

Trofeo in mano, grandi sorrisi. La mattina dopo la cerimonia a Londra in cui ha ricevuto il Pallone d’Oro , classificandosi al primo posto davanti a Kylian Mbappè e Lamine Yamal , Harry Kane è ancora raggiante. L’attaccante del Bayern Monaco e della nazionale inglese ha rilasciato un’intervista ai colleghi inglesi di Sky Sports , raccontando le sue emozioni e quello che ha rappresentato per lui la vittoria di questo trofeo.

Emozione, felicità, gioia, eccitazione. L’attesa per conoscere il vincitore è stata lunghissima e fino a quel momento non c’era niente di scontato. Potermi liberare così e condividerlo con tutto il pubblico in teatro è stato speciale.

Cosa hai provato quando hanno letto il tuo nome? Che emozione è stata?

A dire la verità sono distrutto, ma sto benissimo. È stata una notte davvero speciale, una sensazione incredibile. Sto cercando di godermela fino in fondo. È stato come vivere un sogno.

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“Lavora duro in silenzio e lascia che sia il successo a fare rumore”. È un po’ la storia della tua carriera: tanti momenti di solitudine, a volte sei stato sottovalutato, e ora guardati.

Sì, è una frase che mi ha accompagnato per tutta la carriera. Penso che sia la mia storia. Mi piace lavorare dietro le quinte. Spesso il momento migliore per migliorare è quando nessuno ti guarda, e poi lasci che sia tutto il resto a esplodere in campo. Non c’è modo migliore per dimostrarlo che vincere questo premio.

I tifosi degli Spurs saranno felicissimi che tu li abbia ricordati stasera. Poi è arrivato il Bayern: è stata una scelta azzeccata, no?

Sì, è stato un passo importante nella mia carriera. Il Tottenham ha avuto un ruolo enorme nella mia crescita e in tutto il mio percorso. Ho fatto questa scelta per migliorare, per diventare un giocatore migliore. È stato un grande passo, e sono felice di esserci riuscito.

Per finire, un messaggio per tutti. Qui a Sky Sports, in Inghilterra, siamo tutti orgogliosi di te. Un ultimo messaggio per chi ti segue?

Grazie a tutti per il sostegno e l’affetto. L’ho sentito davvero, sui social e qui a Londra, da tutte le persone che stasera erano in teatro. Non vi ringrazierò mai abbastanza: questo premio è di tutti noi.