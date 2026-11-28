I Columbus Crew hanno battuto per 1-0 l'Inter Miami di Lionel Messi, eliminando i campioni in carica già al primo turno dei playoff della MLS con un gol di Santiago Rodríguez in pieno recupero. La rete decisiva di Rodríguez, arrivata al 92', ha permesso a Columbus di chiudere sul 2-0 la serie al meglio delle tre partite, bissando il sorprendente successo per 3-0 ottenuto in gara-1 in Florida. L'uscita di scena dell'Inter Miami segna una cocente delusione di fine stagione per la squadra della Florida, che nonostante una rosa ricca di stelle come Messi, Luis Suárez, Casemiro e Rodrigo De Paul aveva già mancato la vittoria sia nella Concacaf Champions Cup sia nella Leagues Cup. Per il fuoriclasse argentino, capocannoniere della regular season e grande favorito per conquistare il terzo premio consecutivo di Mvp della lega, un traguardo mai raggiunto prima nella storia del campionato, si tratta della seconda eliminazione al primo turno su tre partecipazioni ai playoff della Mls. L'Inter Miami, obbligato a vincere a tutti i costi dopo la sconfitta casalinga all'esordio contro la settima testa di serie, ha creato diverse occasioni in una serata fredda e piovosa in Ohio. L'occasione migliore l'ha avuta Germán Berterame a sei minuti dal 90', ma il suo colpo di testa da distanza ravvicinata è terminato alto sopra la traversa. Con il cronometro che scorreva verso i calci di rigore, la retroguardia di Miami si è fatta sorprendere: Rodríguez ha controllato in area un cross del marocchino Anass Zaroury e ha battuto con precisione il portiere canadese Dayne St. Clair. Questa eliminazione prematura prolunga la cosiddetta “maledizione dei campioni” nella Mls: nessuna squadra riesce infatti a difendere il titolo per due stagioni consecutive dal 2012, quando ci riuscirono i Los Angeles Galaxy.