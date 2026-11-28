Il sindaco della "Grande Mela", super appassionato di calcio e tifosissimo dell'Arsenal, ha subito un grave infortunio durante una partitella di calcio con i giornalisti. Per Mamdani rottura del tendine d'Achille e intervento chirurgico, affrontato con ironia: "Avevo appena fatto gol ma mi sono dimenticato di avere 35 anni"

Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, è stato sottoposto a un intervento chirurgico al tendine d'Achille, dopo l'infortunato riportato la scorsa settimana durante un'amichevole di calcio con i giornalisti accreditati presso il municipio della Grande Mela. Lo ha reso noto il suo portavoce, Joe Calvello. L'operazione, durata quasi 70 minuti, "è riuscita" e "si prevede che il sindaco si riprenda completamente". Mamdani dovrà portare un tutore e usare le stampelle per sei-otto settimane. Per poter tornare a giocare a calcio dovrà attendere nove mesi. L'infortunio ha costretto il sindaco a ridurre gli impegni pubblici, tra cui la tradizionale parata di Macy's per il Giorno del Ringraziamento, quest'anno rinviata a sabato a causa del maltempo di giovedì. "Ho segnato un gol poco dopo essere entrato in campo, dimenticandomi di avere 35 anni", aveva scherzato il sindaco, grande appassionato di calcio e tifosissimo dell'Arsenal, parlando con i giornalisti dopo la partita.