La madre di Riccardo: "Gli arbitri subiscono continuamente insulti e aggressioni"

Fiammetta Bernardini ha assistito all'aggressione del figlio dagli spalti. Un'esperienza terribile che la mamma di Riccardo racconta così: "Io ero presente in tribuna, perché il rischio c’è sempre. Gli arbitri subiscono continuamente insulti e aggressioni, non si sta tranquilli ad aspettare a casa. Immaginavo che da un momento all’altro sarebbe successa una cosa simile. Riccardo adesso è in osservazione in ospedale. La situazione? Non dico che è critica, diciamo che non è né buona né cattiva. Abbiamo bisogno di un po’ di tempo. Riccardo ricorda fino a un certo punto quello che è successo, dall’aggressione in poi non ricorda più nulla perché ha perso i sensi. Ho sentito un sacco di persone, ma nessuno della società ospitante, forse si sentono in difetto. Credo che nelle società sportive, dovrebbero fare dei corsi propedeutici sul regolamento agli allenatori e anche ai ragazzi. Spesso non capiscono nulla delle decisioni dell'arbitro, non sanno nemmeno cos'è il fuorigioco, sono solo capaci di inveire quando vedono un cartellino giallo o rosso. A questo punto mettiamo i Var dappertutto, anche nelle categorie minori, e facciamo arbitrare loro al chiuso, così non succede niente a nessuno. È questo il calcio che vogliamo?".

