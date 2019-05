E' stato squalificato per un anno dal Giudice sportivo della Lega dilettanti del Veneto, il giocatore quattordicenne del Treporti calcio che il 22 maggio scorso si era abbassato i pantaloncini inveendo contro un arbitro donna, la 22enne Giulia Nicastro, nel corso di una partita per un torneo della categoria Giovanissimi, a Mestre. La sentenza, depositata oggi, prevede il dimezzamento della squalifica se il ragazzo accetterà di sottoporsi a un percorso rieducativo presso l'Assessorato Pari Opportunità del Comune di Cavallino-Treporti, sul litorale veneziano, dove abita. Ma non solo. Per tutto il periodo della squalifica il ragazzo potrà partecipare agli allenamenti e alla vita sociale del club, ma dovrà pulire gli spogliatoi, tagliare l'erba, sistemare i palloni e tutto il materiale usato per gli allenamenti.

La condanna del mondo del calcio

Arriva dunque la dura presa di posizione da parte della Lega dilettanti del Veneto, che ha usato la mano pesante nei confronti del ragazzo quattordicenne autore dell’increscioso episodio. L'arbitro donna Giulia Nicastro, peraltro fidanzata dell’attaccante del Palermo Stefano Moreo, è stata vittima di pesanti insulti – anche dagli spalti – durante tutto il match, prima del gesto ormai tristemente noto. Il Palermo calcio, con un tweet ufficiale, ha subito mostrato vicinanza nei confronti della ragazza, che ha ricevuto la solidarietà anche delle principali istituzioni arbitrali e della Figc.