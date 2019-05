Il 7-2 di gara-1 se lo sono già dimenticati. Lo hanno fatto quelli dell’Acqua & Sapone, che lo hanno imposto, e lo hanno fatto pure quelli dell’Italservice Pesaro, che lo hanno dovuto ingoiare. La serie per lo scudetto è appena cominciata e la storia è tutta da scrivere. La squadra abruzzese, certo, è ora avanti di un metro ma gli basterebbe ricordare quello che è accaduto in semifinale contro Napoli per metterci adesso una testa tutta diversa: lì, 7-1 in casa al primo appuntamento e poi rovinosa caduta, sempre in casa, in gara-2, tanto da costringerla ad una rincorsa parecchio impegnativa nelle gare 3 e 4, a Scafati, per riuscire a qualificarsi. Tino Perez e, in coro, tutti i suoi ragazzi lo hanno detto appena dopo la vittoria di sabato scorso: “Non abbiamo ancora fatto niente”. Si ricomincia daccapo, un’altra volta. Su questo conta anche L’Italservice che, incassata la prima sconfitta di questi suoi play off (aveva passato indenne sia la serie dei quarti di finale contro il Came Dosson sia le semifinali con il Real Rieti) sa che, palla al centro, può tornare al PalaRoma di Montesilvano per giocarsela a testa alta. L’esperienza del suo allenatore (Fulvio Colini è alla sua settima finale scudetto, ne ha vinte quattro) e la qualità dei suoi uomini sono garanzie di assoluto livello per provare, intanto, a pareggiare il bilancio e andare alla “prima” in casa sua, a Pesaro, il 4 giugno, con le migliori idee. Le giuste prudenze ma anche le consapevolezze di forza dell’Acqua & Sapone, la rabbia e i pensieri di rivincita di Pesaro: per lo scudetto del calcio a 5 la ruota delle emozioni ha appena incominciato a girare.