Il Superclasico non esisterà più su FIFA 20. Il River Plate, come il Boca Juniors prima di lui, ha firmato un accordo esclusivo con Konami e dunque sarà presente soltanto in PES 2020. La squadra esisterà nel videogioco, ma non disputerà le gare allo stadio Monumental e non potrà usare né lo stemma né la divisa di gioco ufficiale, ma avrà uno stemma generico e un nome inventato, che in questo caso sarà Nuñez FC. Il Boca invece si chiama Buenos Aires FC. In Europa, in questo senso, anche la Juventus ha scelto Konami e PES 2020, per questo su FIFA 20 si chiamerà Piemonte Calcio. Problema analogo ma a parti invertite per il Liverpool, che sarà su FIFA 20 mentre su PES 2020 si chiamerà Merseyside Red.