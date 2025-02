Un po’ come succede per i rigori che vengono calciati nelle sequenze finali che decidono le partite a eliminazione diretta terminate in parità anche dopo i supplementari, il tiro “one shot” dagli undici metri non prevede la possibilità che il pallone resti in gioco in caso di respinta del portiere o di un palo. Non solo: non ci sarebbe nemmeno un eventuale calcio d’angolo in caso di deviazione del portiere. Se il tiratore non manda la palla in rete, si riparte con una rimessa dal fondo per la squadra difendente, in qualsiasi caso.