Ricordate Jasmin Kurtic? Otto club in Italia e quasi trecento partite in A per lui. Oggi è in prestito al Paok Salonicco allenato dal figlio di Lucescu ed è capocannoniere (a pari merito) del campionato greco. Ma chi sono i suoi colleghi bomber dei vari campionati in giro per l'Europa? Tra di loro molti ex del calcio italiano (leader o sul momentaneo podio), e in Francia nei primi posti non c'è nessuno del Psg

