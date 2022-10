Secondo il sito specializzato Transfermarkt, il campionato in cui si crossa di più tra i top 5 europei è la Liga spagnola (12,17 cross di media a partita). In Serie A però non mancano gli specialisti: la squadra di Vincenzo Italiano è la prima in Europa per numero di cross effettuati e ha anche tra le sue fila il giocatore che finora ne ha sfornati di più, Cristiano Biraghi. Alle sue spalle altri tre giocatori del campionato italiano. Tra le squadre, ci sono altre due italiane in top 20

HEARTS-FIORENTINA LIVE