Nigeria, convocato Osimhen per la Coppa d'Africa

Le Super Aquile hanno ufficializzato la lista dei 28 convocati: Osimhen è il quarto giocatore del Napoli che parteciperà al torneo, in programma dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022 in Camerun, oltre a Koulibaly, Anguissa e Ounas

Il Napoli a gennaio dovrà fare a meno di Victor Osimhen. È ufficiale la convocazione dell'attaccante azzurro da parte della Nigeria per la Coppa d'Africa che si giocherà dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022. Nel giorno di Natale le Super Aquile hanno ufficializzato la lista dei 28 giocatori che partiranno per il Camerun. Oltre a Osimhen c'è il terzino del Torino Ola Aina, ma anche due vecchie conoscenze della Serie A come l'ex attaccante della Roma Umar Sadiq e l'ex Udinese Troost-Ekong. La Nigeria, inserita nel gruppo D, debutterà l'11 gennaio a Garoua contro l'Egitto. Nello stesso stadio affronterà il Sudan (15 gennaio) e la Guinea-Bissau (19 gennaio).