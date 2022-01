L'attaccante del Liverpool protagonista di un duro impatto aereo con il portiere di Capo Verde Vozinha, espulso nell'occasione. Pur stordito, resta in campo e dopo cinque minuti segna il gol del vantaggio della sua squadra. Al 70' chiede poi la sostituzione ed esce in barella. Dall'ospedale poi rassicura tutti con una foto: sarà in campo nei quarti di finale della Coppa d'Africa SENEGAL AI QUARTI: 2-0 A CAPO VERDE Condividi

Senegal in apprensione per Sadio Mané. L'attaccante del Liverpool è stato infatti protagonista di un violento scontro aereo con il portiere di Capo Verde Vozinha al 57' della partita valida per gli ottavi di finale della Coppa d'Africa. Mané cercava il pallone ma la sua corsa si è conclusa con l'impatto con la testa del portiere capoverdiano: nell'occasione Vozinha è stato espulso, lasciando la sua squadra in 9. L'attaccante, visibilmente stordito dall'impatto, è però rimasto in campo e dopo cinque minuti ha segnato il gol del vantaggio con un bel destro a giro. Al 70' Mané ha poi chiesto la sostituzione per i postumi della botta precedente, accusando giramenti di testa che lo hanno costretto a lasciare il campo in barella. Al suo posto è entrato Bamba Dieng, che ha segnato il gol del definitivo 2-0.

Il messaggio di Sadio Mané su Instagram

Bologna, in difesa rientra Medel leggi anche Mihajlovic: "Volevo sfidare il Milan al completo" Mihajlovic dovrà fare a meno di Bonifazi e Kingsley, ancora fermi per infortunio. In difesa è pronto a tornare titolare Medel, che prenderà il posto di Binks, titolare invece contro l'Udinese. Il cileno guiderà la linea a 3 completata da Soumaoro e Theate. De Silvestri resta in vantaggio su Skov Olsen a destra, con Hickey favorito su Dijks dall'altra parte. Dominguez stringerà i denti e dovrebbe partire titolare. Sulla trequarti conferma per Barrow, a segno nelle ultime due partite, accanto a Soriano e alle spalle di Arnautovic. Sansone e Vignato provano a scalare le gerarchie ma difficilmente potranno spodestare dall'undici titolare i rispettivi compagni di reparto. BOLOGNA (3-4-2-1) probabile formazione: Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. All.: Mihajlovic