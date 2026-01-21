Coppa d'Africa al Senegal, grande festa a Dakar: le FOTO della parata sul bus scoperto
Dakar in festa per il trionfo del Senegal in Coppa d’Africa, il secondo nella sua storia: durante la parata succede di tutto, con i Leoni del Teranga accolti da una folla oceanica per le strade della capitale. Mané e compagni festeggiano sul bus scoperto dopo la vittoria in finale contro il Marocco a Rabat. In questa gallery, le immagini più belle della celebrazione
- Bandiere, sciarpe, cori e fumogeni: Dakar accoglie con una festa travolgente i Leoni del Teranga, che bissano il trionfo del 2021 e tornano Campioni d’Africa
- Il pullman scoperto avanza lentamente tra le vie affollate di Dakar: una marea umana accoglie la Nazionale senegalese
- Strade decisamente affollate...
- Chi se non Mané: già vincitore nel 2021, protagonista assoluto anche nel trionfo del 2026. È rimasto in campo da solo durante il caos del rigore assegnato al Marocco, ha richiamato i compagni dagli spogliatoi ed è ora l’eroe più celebrato nelle strade di Dakar
- Tra i più celebrati anche il commissario tecnico Pape Thiaw, artefice del secondo storico trionfo del Senegal in Coppa d’Africa
- Tifosi in ogni angolo possibile lungo le strade di Dakar: sui marciapiedi, sui balconi, persino sui tetti, pur di vivere da vicino la festa per la Coppa d’Africa
- C'è chi si è arrampicato anche sugli alberi per godersi lo spettacolo...