 Coppa d'Africa al Senegal, Mané e compagni festeggiano sul bus scoperto. Foto | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Coppa d'Africa al Senegal, grande festa a Dakar: le FOTO della parata sul bus scoperto

Coppa d'Africa fotogallery
11 foto

Dakar in festa per il trionfo del Senegal in Coppa d’Africa, il secondo nella sua storia: durante la parata succede di tutto, con i Leoni del Teranga accolti da una folla oceanica per le strade della capitale. Mané e compagni festeggiano sul bus scoperto dopo la vittoria in finale contro il Marocco a Rabat. In questa gallery, le immagini più belle della celebrazione

LA RICOSTRUZIONE DELLA FOLLE FINALE MAROCCO-SENEGAL

Calcio: altre fotogallery

Senegal, la grande festa a Dakar sul bus scoperto

Coppa d'Africa

Dakar in festa per il trionfo del Senegal in Coppa d’Africa, il secondo nella sua storia: durante...

11 foto

Ranking Uefa: Inter sempre terza, balzo Arsenal

classifica

L'Inter perde contro l'Arsenal, ma resta al terzo posto del ranking Uefa, visto che la quarta (il...

27 foto

Corsa al 5° posto Champions: l'Italia resta quinta

classifica

Inter ko con l'Arsenal, solo pari per il Napoli col Copenaghen: l'Italia resta al quinto posto...

23 foto

Playoff Champions, rischio derby italiano

LA PROIEZIONE

In attesa di tutti i risultati, il meccanismo dei playoff permette già di ipotizzare quali...

16 foto

La classifica della Champions League

Champions League

L'Inter perde contro l'Arsenal ed esce dalle prime otto della classifica. Non va meglio al Napoli...

36 foto
Vai alla Sezione

Video in evidenza