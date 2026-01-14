 I giocatori italiani più giovani in gol per anno di nascita | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

I più giovani marcatori italiani per anno di nascita

la classifica fotogallery
9 foto

Antonio Arena, il talento della Roma che ha segnato contro il Torino in Coppa Italia, era già il primo marcatore italiano classe 2009 fra i professionisti (grazie al gol segnato col Pescara lo scorso marzo). Ma chi sono stati gli altri per ogni anno di nascita? Scopriamoli dal 2000 in poi, con un anno al momento "saltato"...

IL TALENT SCOUT CHE PORTO' ARENA IN ITALIA: "MI RICORDA PIPPO INZAGHI"

Calcio: altre fotogallery

Il Pisa ufficializza Durosinmi e Bozhinov

Calciomercato

Doppio colpo per il Pisa. Ufficializzato l'acquisto più oneroso della sua storia, quello di Rafiu...

13 foto

Palermo, dalla Reggiana torna Magnani

Calciomercato

Il Palermo ritrova Magnani che dopo sei mesi di prestito alla Reggiana torna in Sicilia. La...

33 foto

Tottenham, ufficiale Conor Gallagher

Calciomercato

Il Tottenham ufficializza l'acquisto del centrocampista Conor Gallagher dall'Atletico Madrid per...

31 foto

I colpi più costosi di gennaio in A: Vaz in top 10

Calciomercato

I 25 milioni di euro (bonus compresi) che la Roma verserà nelle casse del Marsiglia per Robinio...

21 foto

Paratici alla Fiorentina: tutti i ds in Serie A

le schede

La Fiorentina ha nominato Fabio Paratici nuovo direttore sportivo del club viola, sarà operativo...

21 foto
Vai alla Sezione

Video in evidenza