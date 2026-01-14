Antonio Arena, il talento della Roma che ha segnato contro il Torino in Coppa Italia, era già il primo marcatore italiano classe 2009 fra i professionisti (grazie al gol segnato col Pescara lo scorso marzo). Ma chi sono stati gli altri per ogni anno di nascita? Scopriamoli dal 2000 in poi, con un anno al momento "saltato"...

