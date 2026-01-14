I più giovani marcatori italiani per anno di nascita
Antonio Arena, il talento della Roma che ha segnato contro il Torino in Coppa Italia, era già il primo marcatore italiano classe 2009 fra i professionisti (grazie al gol segnato col Pescara lo scorso marzo). Ma chi sono stati gli altri per ogni anno di nascita? Scopriamoli dal 2000 in poi, con un anno al momento "saltato"...
- L'attuale bomber della Fiorentina trova il primo gol nell'ultima giornata di Serie A 2016/17, regalando alla Juventus la vittoria nel recupero e diventando anche il primo millenial a segnare nei cinque maggiori campionati europei
- Un giorno dopo Kean, si sblocca anche Pellegri. Il classe 2001, oggi tra le fila dell'Empoli, segna il gol del momentaneo 0-1 del Genoa alla prima da titolare, nella giornata dell'addio al calcio di Francesco Totti
- L'ex Inter, ora in forza al Cagliari, trasforma il rigore del momentaneo 3-0 contro il Genoa in Serie A, lasciatogli da Lukaku. Per il classe 2002 primo gol tra i professionisti all'esordio da titolare
- L'attuale giocatore del Torres ha trovato il primo gol con il Perugia nel secondo turno di Coppa Italia 2020/21, segnando la rete del momentaneo 0-4 nella vittoria contro l'Ascoli
- Il nuovo giocatore del Paris FC si regala la sua prima gioia nell'ultima giornata della Liga spagnola 2022/23, segnando la rete del momentaneo 3-2 per l'Espanyol nel pareggio contro l'Almeria
- Il nuovo giocatore del Trento, l'anno scorso allo Spezia, si sblocca con il gol del momentaneo 0-1 nel primo turno di Coppa Italia 2024/25 contro la Salernitana, poi perso ai rigori
- L'attuale giocatore della Sampdoria, in prestito dall'Udinese, apre il suo bottino personale nel 2024 sbloccando il derby tra Servette e Losanna nella Suisse Super League, il massimo campionato svizzero
- In attesa che arrivi il primo marcatore classe 2007, il talento del Lecce, in prestito dal Milan, sigla il gol del pareggio definitivo in pieno recupero contro il Bologna nella quinta giornata di Serie A 2025/26, diventando anche il più giovane marcatore di sempre del club salentino a 17 anni e 202 giorni
- Prima di debuttare e segnare con la maglia della Roma, Antonio Arena aveva già vissuto un'esperienza simile lo scorso marzo: esordio con gol nello scorso campionato di Serie C a Pescara nella vittoria per 4-1 contro la Lucchese