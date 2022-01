4/18 ©LaPresse

PER LA LAZIO MAGLIA ECOLOGICA (COME TANTISSIMI ALTRI CLUB DI A) - Torniamo al capitolo legato ai materiali. Per la stagione 2021/22 la novità in casa biancoceleste è stata l'ecologia: il materiale della maglia è infatti ricavato dalla plastica riciclata. Esattamente come accade a tantissimi altri club di A che usano materiali attenti riciclati, con grande attenzione alla sostenibilità ambientale.