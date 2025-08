Ma come sta andando (davvero) l'avventura di Messi a Miami?

Altri numeri che confermano l'impatto di Leo sul mondo Born in the Usa, come cantava Springsteen: nel 2024 - la prima stagione completa di Messi in America - in MLS si sono registrati oltre undici milioni di tifosi negli stadi, un nuovo record in una stagione regolare (peraltro già battuto ancor prima della fine del campionato).

Numeri generali ma anche legati solo all'Inter Miami: nel 2022 pre-Messi il club viaggiava a una media di 17mila spettatori per partita, considerando sia i match giocati in casa che in trasferta (perché, si sa, i campioni attirano anche il pubblico avversario), cioè il secondo dato più basso delle ventotto squadre americane di quell'anno. Il numero - si legge in uno studio citato dalla CNN - è salito a quota 24mila nel 2023 (con Messi arrivato a metà stagione) e a quota 29.778 nel 2024, il secondo dato più alto del campionato dopo l'Atlanta United. Semplice: da penultimi a secondi. L'effetto Messi.